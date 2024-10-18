У Google Photos можна створювати резервні копії папок безпосередньо на комп’ютері

Google Photos впровадив нову функцію резервного копіювання, яка дозволяє користувачам створювати резервні копії папок безпосередньо з комп'ютера без потреби завантажувати додаткове програмне забезпечення.

Про це повідомляє 9to5Google

Ця функція працює у вебверсії Google Photos і надає можливість автоматично завантажувати нові файли з вибраних папок на вашому комп'ютері.

Користувачі можуть активувати резервне копіювання, натиснувши на кнопку "Завантажити" на панелі програм, вибравши опцію "Резервне копіювання папок", і далі обрати папки для резервного копіювання.

Google Photos постійно перевірятиме ці папки, і кожного разу, коли з’являються нові файли, вони автоматично будуть завантажуватися в хмару.

Ця нова функція працює аналогічно до програми Google Drive для ПК, яка також підтримує синхронізацію файлів, але з важливою різницею — для використання цього інструменту вам не потрібно завантажувати та встановлювати додатки.

Проте, для регулярного оновлення резервних копій все одно потрібно періодично відкривати сайт Google Photos. Особливо корисно це рішення для тих, хто працює з Chromebook або не бажає використовувати додаткові програми для резервного копіювання.

Щодо переваг, функція спрощує процес збереження фотографій і відео в хмарі, знижуючи ризик втрати даних через випадкове видалення файлів на комп'ютері.

Додамо, що з 16 жовтня Google дозволив редагувати складні зображення, наприклад, за допомогою Magic Eraser, у Photos, зберігаючи якість Ultra HDR на Pixel 8+. Раніше все складніше, ніж обрізання чи обертання, завжди створювало нову копію зображення в якості SDR, що збільшувало складність операцій редагування зображень.

Нагадаємо, у лютому "магічний" елемент на основі ШІ для редагування фотографій став доступним у Windows 10 та 11. Нова функція дозволяє значно простіше редагувати зображення в програмі Photos, яка є стандартною в операційній системі Windows.

Джерело фото: ua.depositphotos.com