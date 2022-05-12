В РФ больше нельзя произвести оплату в App Store через мобильный телефон

В Российской Федерации больше нельзя произвести оплату в App Store через мобильный телефон. Apple ввела запрет в ответ на российское вторжение в Украину.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"App Store в РФ больше не принимает оплату через мобильные платежи. Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", - написал Федоров.

Напомним, техгигант Apple 1 марта прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. На официальном сайте Apple в России действительно невозможно заказать технику.

Кроме этого, Apple 8 марта запустила сервис, с помощью которого можно задонатить на помощь для Украины. Сервис работает на всех площадках компании - в Apple Music, App Store и Apple News.