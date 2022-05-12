У РФ більше не можна зробити оплату в App Store через мобільний телефон

У Російській Федерації більше не можна зробити оплату в App Store через мобільний телефон. Apple запровадила заборону у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"App Store у РФ більше не приймає оплату через мобільні платежі. Apple із самого початку війни підтримує Україну і вийшла з російського ринку", - написав Федоров.

Нагадаємо, техгігант Apple 1 березня припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині у Росії. На офіційному сайті Apple в Росії справді неможливо замовити техніку.

Крім цього, Apple 8 березня запустила сервіс, за допомогою якого можна задонатити на допомогу Україні. Сервіс працює на всіх майданчиках компанії - Apple Music, App Store і Apple News.