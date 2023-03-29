В Японии придумали, как использовать искусственный интеллект для обнаружения мин

Nippon Electric Corporation заявила об успешном проведении экспериментов с искусственным интеллектом для прогнозирования вероятности залегания мин в тех или иных участках местности.

Как говорится в сообщении японского производителя электроники, исследование проводилось в рамках совместного проекта с Международным комитетом Красного Креста, который начался в июне 2021 года. В результате было подтверждено, что вероятное расположение снарядов можно предсказать с точностью около 90%.

В NEC подчеркивают, что в 2021 году, то есть до войны в Украине, число жертв взрывоопасных пережитков войны, таких как кассетные бомбы и противопехотные мины, во всем мире составило 5554 человек, большинство из которых были гражданскими лицами. Кроме того, там подчеркивают, что в районах, где могут быть зарыты мины, затруднено использование земель, что препятствует их экономическому развитию.

Для этого проекта корпорация получила от МККК открытые данные, такие как географическая и геологическая информация, данные о местонахождении жилья и важных зданий, а также свидетельства местных жителей.

Затем искусственный интеллект NEC выбрал и проанализировал информацию, чтобы предсказать области с высокой вероятностью расположения мин. Основываясь на данных о зонах конфликтов, NEC использовала эту технологию для достижения степени совпадения прогнозов примерно на 90%, при этом прогнозы указывают как на вероятные минные зоны, так и на районы, которые, наоборот, вероятно, свободны от мин.

Отмечается, что благодаря этому станет возможным имея небольшое количество экспертов по разминированию, быстрее и с меньшими затратами обследовать большие площади земли.

"На первых этапах разминирования обычно требуется много людей и много времени для сортировки больших объемов данных и информации. Используя ИИ для сортировки (или "гармонизации") этих данных и информации, специалисты могут сосредоточиться на принятии решений о том, где проводить разминирование наиболее эффективным способом" - указывают в NEC.

Как говорят в корпорации, в дальнейшем в систему включат и другие источники данных, такие как дистанционное зондирование (например, данные, собранные с дронов и спутников), для дальнейшего повышения скорости и точности прогнозов.

Указано, что NEC намерена предоставить правительствам и международным организациям по всему миру готовое решение для прогнозирования расположения мин с помощью ИИ к марту 2024 года.