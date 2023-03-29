У Японії придумали, як використовувати штучний інтелект для виявлення мін

Nippon Electric Corporation заявила про успішне проведення експериментів зі штучним інтелектом для прогнозування ймовірності залягання мін у тих чи інших ділянках місцевості.

Як йдеться у повідомленні японського виробника електроніки, дослідження проводилось у рамках спільного проекту з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який розпочався у червні 2021 року. В результаті було підтверджено, що ймовірне розташування снарядів можна передбачити з точністю близько 90%.

У NEC наголошують, що у 2021 році, тобто до ще війни в Україні, кількість жертв вибухонебезпечних пережитків війни, таких як касетні бомби та протипіхотні міни, у всьому світі становила 5554 особи, більшість із яких були цивільними. Крім того, там підкреслюють, що в районах, де можуть бути зариті міни, утруднено використання земель, що перешкоджає їхньому економічному розвитку.

Для цього проекту корпорація отримала від МКЧХ відкриті дані, такі як географічна та геологічна інформація, дані про місцезнаходження житла та важливих будівель, а також свідоцтва місцевих жителів.

Потім штучний інтелект NEC вибрав та проаналізував інформацію, щоб передбачити області з високою ймовірністю розташування мін. На основі даних про зони конфліктів NEC використовувала цю технологію для досягнення ступеня збігу прогнозів приблизно у 90%, при цьому ці прогнози вказують як на ймовірні мінні зони, так і на райони, які, навпаки, ймовірно, вільні від мін.

Зазначається, що завдяки цьому стане можливим, маючи невелику кількість експертів з розмінування, швидше і з меншими витратами обстежити великі площі землі.

"На перших етапах розмінування зазвичай потрібно багато людей і багато часу для сортування великих обсягів даних та інформації. Використовуючи ШІ для сортування (або "гармонізації") цих даних та інформації, фахівці можуть зосередитися на прийнятті рішень про те, де проводити розмінування найефективнішим способом", - вказують у NEC.

Як кажуть у корпорації, надалі в систему включать інші джерела даних, такі як дистанційне зондування (наприклад, дані, зібрані з дронів і супутників), для подальшого підвищення швидкості і точності прогнозів.

Вказано, що NEC має намір надати урядам та міжнародним організаціям у всьому світі готове рішення для прогнозування розташування мін за допомогою ШІ до березня 2024 року.