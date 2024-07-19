Apple планирует лицензировать больше фильмов для Apple TV+ в сотрудничестве с Голливудом

Apple ведет активные переговоры с голливудскими студиями по расширению библиотеки контента своего стримингового сервиса Apple TV+. По данным Bloomberg, компания планирует лицензировать больше фильмов, чтобы привлечь пользователей в конкурентную индустрию потокового видео.

Apple TV+ отличается на фоне конкурентов фокусом на оригинальном контенте, включая хитовый сериал "Тед Лассо" и фильм "Аргил".



Несмотря на высокое качество и признание критиков, сервис сталкивается с вызовами удержания аудитории, демонстрируя более высокий уровень оттока пользователей по сравнению с такими гигантами, как Netflix.

Аналитическая фирма Antenna отмечает, что только 11% домохозяйств, имеющих Apple TV+, используют его активно по сравнению с 55% в Netflix. Чтобы увеличить вовлеченность пользователей, Apple стремится расширить библиотеку контента.

Аналитическая фирма Antenna отмечает, что только 11% домохозяйств, имеющих Apple TV+, используют его активно по сравнению с 55% в Netflix. Чтобы увеличить вовлеченность пользователей, Apple стремится расширить библиотеку контента.

Отмечается, что успешное соглашение с голливудскими студиями в начале года, в рамках которого Apple получила права на показ около 50 фильмов, стала стимулом для дальнейшего расширения контента. Голливудские студии также проявили интерес к сотрудничеству с Apple и предлагают ей лицензировать старые проекты.

Расширение библиотеки контента Apple TV+ может способствовать росту числа подписчиков и доходов компании. Кроме того многие крупные игроки индустрии развлечений, включая Warner Bros., Discovery Inc. и Walt Disney Co., уже активно лицензируют свои программы для стриминговых платформ.