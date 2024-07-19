Apple планує ліцензувати більше фільмів для Apple TV+ у співпраці з Голлівудом

Apple веде активні переговори з голлівудськими студіями для розширення бібліотеки контенту свого стрімінгового сервісу Apple TV+. За даними Bloomberg, компанія планує ліцензувати більше фільмів, щоб залучити користувачів у конкурентній індустрії потокового відео.

Apple TV+ вирізняється на тлі конкурентів фокусом на оригінальному контенті, включаючи хітовий серіал "Тед Лассо" та фільм "Аргіл".



Незважаючи на високу якість та визнання критиків, сервіс стикається з викликами утримання аудиторії, демонструючи вищий рівень відтоку користувачів порівняно з такими гігантами, як Netflix.

Аналітична фірма Antenna зазначає, що лише 11% домогосподарств, які мають Apple TV+, використовують його активно, порівняно з 55% у Netflix. Щоб збільшити залученість користувачів, Apple прагне розширити бібліотеку контенту.

Аналітична фірма Antenna зазначає, що лише 11% домогосподарств, які мають Apple TV+, використовують його активно, порівняно з 55% у Netflix. Щоб збільшити залученість користувачів, Apple прагне розширити бібліотеку контенту.

Зазначається, що успішна угода з голлівудськими студіями на початку року, в рамках якої Apple отримала права на показ близько 50 фільмів, стала стимулом для подальшого розширення контенту. Голлівудські студії також виявили інтерес до співпраці з Apple та пропонують їй ліцензувати старі проєкти.

Розширення бібліотеки контенту Apple TV+ може сприяти зростанню кількості підписників та доходів компанії. Крім того багато великих гравців індустрії розваг, включаючи Warner Bros., Discovery Inc. та Walt Disney Co., вже активно ліцензують свої програми для стрімінгових платформ.