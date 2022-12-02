Цифровой безвиз с ЕС: Рада приняла законопроект о е-идентификации и е-доверительных услугах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №6173 о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что за соответствующий законопроект проголосовали 289 депутатов.

"Закон ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Национальное законодательство в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг будет максимально приближено к европейским требованиям. Это станет фундаментом для подписания в будущем Соглашения между Украиной и ЕС о взаимном признании электронных доверительных услуг. Подобное соглашение ЕС не заключал ни с одной третьей страной", - подчеркнули в Минцифре.

Кроме того, для украинцев, находящихся в странах Европейского Союза, и для Украины закон открывает новые возможности в сфере электронной идентификации и электронных доверительных услуг:

возможность получить квалифицированную электронную подпись дистанционно;

широкий ассортимент средств е-идентификации всех уровней доверия;

возможность пользоваться е-доверительными услугами даже тогда, когда их поставщик прекратит деятельность;

доступ к украинским онлайн-услугам из-за границы;

подать документы для получения электронной подписи можно будет у нотариусов и ЦНАП;

безопасность данных в информационных системах, где используют средства е-идентификации по европейским стандартам;

возможность прохождения процедуры оценки соответствия в иностранном органе по оценке соответствия;

правовые основы признания и использования кошельков с цифровой идентификацией.

"Это означает, что Украина будет признавать КЭП Европейского Союза. Со своей стороны в ЕС смогут временно признавать украинскую квалифицированную электронную подпись как усовершенствованную к заключению Соглашения с ЕС, а после – как квалифицированную электронную подпись. Также в Украине будут признавать средства электронной идентификации, поскольку они отличаются от уже установленных в нашей стране", – отмечают в Минцифре.

В ведомстве подчеркивают, что это важный шаг в развитии цифрового будущего Украины и получении цифрового безвиза с ЕС.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выделение 15 млн франков (более 500 миллионов гривен) на развитие цифровизации в Украине.