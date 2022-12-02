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Цифровий безвіз з ЄС: Рада прийняла законопроєкт про е-ідентифікацію та е-довірчі послуги
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №6173 про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що за відповідний законопроєкт проголосували 289 депутатів.
"Закон пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Національне законодавство у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг буде максимально наближене до європейських вимог. Це стане фундаментом для підписання у майбутньому Угоди між Україною та ЄС щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг. Подібну Угоду ЄС не укладав з жодною третьою країною", - підкреслили в Мінцифрі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, для українців, які перебувають в країнах Європейського Союзу, та для України загалом закон відкриває нові можливості у сфері електронної ідентифікації й електронних довірчих послуг:
- можливість отримати кваліфікований електронний підпис дистанційно;
- широкий асортимент засобів е-ідентифікації всіх рівнів довіри;
- можливість користуватися е-довірчими послугами навіть тоді, коли їх надавач припинить діяльність;
- доступ до українських онлайн-послуг із-за кордону;
- подати документи для отримання електронного підпису можна буде у нотаріусів та в ЦНАП;
- безпека даних в інформаційних системах, де використовують засоби е-ідентифікації за європейськими стандартами;
- можливість проходження процедури оцінки відповідності в іноземному органі з оцінки відповідності;
- правові основи для визнання та використання гаманців з цифровою ідентифікацією.
"Це означає, що Україна визнаватиме КЕП Європейського Союзу. Зі свого боку в ЄС зможуть тимчасово визнавати український кваліфікований електронний підпис як удосконалений до укладення Угоди з ЄС, а після – як кваліфікований електронний підпис. Також в Україні будуть визнавати засоби електронної ідентифікації, оскільки вони відрізняються від вже встановлених у нашій країні", - зауважують у Мінцифрі.
У відомстві підкреслюють, що це важливий крок у розбудову цифрового майбутнього України та отримання цифрового безвізу з ЄС.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків (понад 500 мільйонів гривень) на розвиток цифровізації в Україні.