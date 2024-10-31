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Clotex-hab: первый украинский хаб присоединился к сети Европейских цифровых инновационных хабов
Украинский Clotex-hab стал первым инновационным центром страны, официально присоединившимся к европейской сети цифровых хабов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа".
Об этом сообщает Минцифры.
Расположен в Хмельницкой области, Clotex - hab объединяет Хмельницкий национальный университет, Подольский кластер моды, местный IT-кластер и Агентство устойчивого развития "Астар".
Цели и деятельность Clotex-hab
Хаб будет поддерживать швейные и машиностроительные предприятия региона, стремящиеся повысить эффективность и внедрять современные технологии. Основными направлениями деятельности являются:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- интеграция VR/AR, искусственного интеллекта и кибербезопасности;
- создание тестовой инфраструктуры для апробации новых решений;
- обучение предпринимателей навыкам цифровой трансформации;
- помощь в получении стипендий и грантов в развитии технологий.
Присоединение C lotex - hab в европейскую сеть цифровых инноваций расширяет доступ украинского бизнеса к современным практикам, опыту и технологическим решениям, которые повышают конкурентоспособность и адаптируют предприятия к требованиям современного рынка.
Это важный шаг для интеграции украинского бизнеса в европейскую среду инноваций.
Европейская комиссия объявила результаты конкурса на создание цифровых инновационных хабов в Украине. В рамках программы ЕС "Цифровая Европа" было избрано 12 украинских объединений, которые станут Европейскими цифровыми инновационными хабами (ЕЦИХ).