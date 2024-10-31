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Clotex-hab: первый украинский хаб присоединился к сети Европейских цифровых инновационных хабов

Clotex-hab: первый украинский хаб присоединился к сети Европейских цифровых инновационных хабов
Иллюстрация: Минцифры

Украинский Clotex-hab стал первым инновационным центром страны, официально присоединившимся к европейской сети цифровых хабов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа".

Об этом сообщает Минцифры.

Расположен в Хмельницкой области, Clotex - hab объединяет Хмельницкий национальный университет, Подольский кластер моды, местный IT-кластер и Агентство устойчивого развития "Астар".

Цели и деятельность Clotex-hab

Хаб будет поддерживать швейные и машиностроительные предприятия региона, стремящиеся повысить эффективность и внедрять современные технологии. Основными направлениями деятельности являются:

  • интеграция VR/AR, искусственного интеллекта и кибербезопасности;
  • создание тестовой инфраструктуры для апробации новых решений;
  • обучение предпринимателей навыкам цифровой трансформации;
  • помощь в получении стипендий и грантов в развитии технологий.

Присоединение C lotex - hab в европейскую сеть цифровых инноваций расширяет доступ украинского бизнеса к современным практикам, опыту и технологическим решениям, которые повышают конкурентоспособность и адаптируют предприятия к требованиям современного рынка.

Это важный шаг для интеграции украинского бизнеса в европейскую среду инноваций.

Европейская комиссия объявила результаты конкурса на создание цифровых инновационных хабов в Украине. В рамках программы ЕС "Цифровая Европа" было избрано 12 украинских объединений, которые станут Европейскими цифровыми инновационными хабами (ЕЦИХ).

Автор:
Татьяна Гойденко