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Clotex-hab: перший український хаб приєднався до мережі Європейських цифрових інноваційних хабів
Український Clotex-hab став першим інноваційним центром країни, який офіційно приєднався до європейської мережі цифрових хабів у межах програми ЄС "Цифрова Європа".
Про це повідомляє Мінцифри.
Розташований у Хмельницькій області, Clotex-hab об'єднує Хмельницький національний університет, Подільський кластер моди, місцевий IT-кластер та Агенцію сталого розвитку "Астар".
Цілі та діяльність Clotex-hab
Хаб підтримуватиме швейні та машинобудівні підприємства регіону, які прагнуть підвищити ефективність та впроваджувати сучасні технології. Основними напрямами діяльності є:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- інтеграція VR/AR, штучного інтелекту та кібербезпеки;
- створення тестової інфраструктури для апробації нових рішень;
- навчання підприємців навичкам цифрової трансформації;
- допомога в отриманні стипендій та грантів для розвитку технологій.
Приєднання Clotex-hab до європейської мережі цифрових інновацій розширює доступ українського бізнесу до сучасних практик, досвіду та технологічних рішень, що підвищують конкурентоспроможність і адаптують підприємства до вимог сучасного ринку.
Це важливий крок для інтеграції українського бізнесу до європейського середовища інновацій.
Додамо, Європейська комісія оголосила результати конкурсу на створення цифрових інноваційних хабів в Україні. В рамках програми ЄС "Цифрова Європа" було обрано 12 українських об'єднань, які стануть Європейськими цифровими інноваційними хабами (ЄЦІХ).