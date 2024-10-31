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Clotex-hab: перший український хаб приєднався до мережі Європейських цифрових інноваційних хабів

Clotex-hab: перший український хаб приєднався до мережі Європейських цифрових інноваційних хабів
Ілюстрація: Мінцифри

Український Clotex-hab став першим інноваційним центром країни, який офіційно приєднався до європейської мережі цифрових хабів у межах програми ЄС "Цифрова Європа".

Про це повідомляє Мінцифри.

Розташований у Хмельницькій області, Clotex-hab об'єднує Хмельницький національний університет, Подільський кластер моди, місцевий IT-кластер та Агенцію сталого розвитку "Астар".

Цілі та діяльність Clotex-hab

Хаб підтримуватиме швейні та машинобудівні підприємства регіону, які прагнуть підвищити ефективність та впроваджувати сучасні технології. Основними напрямами діяльності є:

  • інтеграція VR/AR, штучного інтелекту та кібербезпеки;
  • створення тестової інфраструктури для апробації нових рішень;
  • навчання підприємців навичкам цифрової трансформації;
  • допомога в отриманні стипендій та грантів для розвитку технологій.

Приєднання Clotex-hab до європейської мережі цифрових інновацій розширює доступ українського бізнесу до сучасних практик, досвіду та технологічних рішень, що підвищують конкурентоспроможність і адаптують підприємства до вимог сучасного ринку.

Це важливий крок для інтеграції українського бізнесу до європейського середовища інновацій.

Додамо, Європейська комісія оголосила результати конкурсу на створення цифрових інноваційних хабів в Україні. В рамках програми ЄС "Цифрова Європа" було обрано 12 українських об'єднань, які стануть Європейськими цифровими інноваційними хабами (ЄЦІХ).

Автор:
Тетяна Гойденко