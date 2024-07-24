В Україні створять 12 європейських цифрових хабів: для чого вони потрібні

Європейська комісія оголосила результати конкурсу на створення цифрових інноваційних хабів в Україні. В рамках програми ЄС "Цифрова Європа" було обрано 12 українських об'єднань, які стануть Європейськими цифровими інноваційними хабами (ЄЦІХ).

Про це повідомляє Мінцифри.

Ці хаби відіграватимуть ключову роль у підтримці малого й середнього бізнесу та державних організацій у впровадженні цифрових технологій.

Вони надаватимуть послуги за чотирма основними напрямками: навчання та підвищення кваліфікації працівників, допомога у пошуку фінансування для цифрової трансформації, надання інфраструктури для тестування інноваційних технологій та сприяння у пошуку партнерів, включаючи міжнародних.

Шість з дванадцяти обраних об'єднань отримають фінансування у розмірі 4,5 мільйона євро від ЄС для свого функціонування. Уряд Німеччини також надасть консультативну підтримку на етапах створення хабів.

Очікується, що ЄЦІХ в Україні почнуть свою роботу у 2025 році після підписання відповідних грантових угод. Вони не лише сформують регіональну мережу хабів в Україні, але й стануть частиною загальноєвропейської мережі, що дозволить обмінюватися найкращими практиками цифровізації з іншими центрами по всій Європі.

Зазначається, що цей проект реалізується Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки програми GIZ Ukraine "Цифрова трансформація МСП у країнах Східного партнерства", що фінансується урядом Німеччини.

Відкриття хабу ЕІТ

У грудні минулого року Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) відкрив хаб у Києві, що створило додаткові можливості для українського технологічного бізнесу та науковців.

Це дозволило українським новаторам приєднатися до найбільшої інноваційної екосистеми Європи та отримати доступ до ресурсів, необхідних для впровадження інновацій.

Проєкти, що приєдналися до хабу, матимуть можливість користуватися фінансовими та нефінансовими ресурсами EIT, розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій.

Окрім цього, ЕІТ вже запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив на них більш ніж 4 млн євро підтримки.