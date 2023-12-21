Відкриття хабу EIT в Києві: українські стартапи отримають доступ до європейських ресурсів

Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) відкриває хаб у Києві, що створить додаткові можливості для українського технологічного бізнесу та науковців. Цей крок дозволяє українським новаторам приєднатися до найбільшої інноваційної екосистеми Європи та отримати доступ до ресурсів, необхідних для впровадження інновацій.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Розвиток технологій, зокрема в сферах цифрової трансформації, охорони здоров'я, енергетичної безпеки та урбаністики, стає надзвичайно важливим у часи війни, сприяючи не лише збереженню життів, але й стимулюючи економіку.

Відкриття хабу допоможе українським інноваційним проєктам виходити на міжнародний ринок, розв'язувати виклики та вирішувати проблеми.

Згідно з повідомленням, проєкти, що приєдналися до хабу, матимуть можливість користуватися фінансовими та нефінансовими ресурсами EIT, розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій. Крім того, учасники зможуть скористатися навчанням, менторством та прийняти участь в інкубаційних та акселераційних програмах.

Зазначається, що ЕІТ вже запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив на них більш ніж 4 млн євро підтримки.

Додамо, щонайменше 200 українських deep-tech стартапів отримають до 60 000 євро в рамках програми розвитку новостворених компаній. Європейська рада інновацій (EIC) оголосила ключових партнерів програми для підтримки інноваційної спільноти України.

Зазначимо, 99% українських стартапів закриваються в перші роки після запуску через брак фінансування або застрягають на Pre-Seed раунді та роками вкладають власні гроші у розробку.