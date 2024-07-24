В Украине создадут 12 европейских цифровых хабов: для чего они нужны

Европейская комиссия объявила о результатах конкурса на создание цифровых инновационных хабов в Украине. В рамках программы ЕС "Цифровая Европа" было избрано 12 украинских объединений, которые станут Европейскими цифровыми инновационными хабами (ЕЦИХ).

Об этом сообщает Минцифры.

Эти хабы будут играть ключевую роль в поддержке малого и среднего бизнеса и государственных организаций по внедрению цифровых технологий.

Они будут предоставлять услуги по четырем основным направлениям: обучение и повышение квалификации работников, помощь в поиске финансирования для цифровой трансформации, предоставление инфраструктуры для тестирования инновационных технологий и содействие в поиске партнеров, включая международных.

Шесть из двенадцати избранных объединений получат финансирование в размере 4,5 миллионов евро от ЕС для своего функционирования. Правительство Германии также предоставит консультативную поддержку на этапах создания хабов.

Ожидается, что ЕЦИХ в Украине начнут свою работу в 2025 году после подписания соответствующих грантовых соглашений. Они не только сформируют региональную сеть хабов в Украине, но станут частью общеевропейской сети, что позволит обмениваться лучшими практиками цифровизации с другими центрами по всей Европе.

Этот проект реализуется Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и при поддержке программы GIZ Ukraine "Цифровая трансформация МСП в странах Восточного партнерства", финансируемой правительством Германии.

Открытие хаба ЭИТ

В декабре прошлого года Европейский институт инноваций и технологий (EIT) открыл хаб в Киеве и создал дополнительные возможности для украинского технологического бизнеса и ученых.

Это позволило украинским новаторам присоединиться к крупнейшей инновационной экосистеме Европы и получить доступ к ресурсам, необходимым для внедрения инноваций.

Присоединившиеся к хабу проекты будут иметь возможность пользоваться финансовыми и нефинансовыми ресурсами EIT, развивать партнерство с европейскими бизнесами и стейкхолдерами экосистемы инноваций.

Кроме этого, ЭИТ уже запустил более 50 программ развития образования и предпринимательства для украинцев и направил на них более 4 млн евро поддержки.