Доля IТ-экспорта в июне упала на 7%: причина в расхождениях курсов валют

В общей доле экспорта часть IТ в июне упала на 7%, но она больше, чем в 2021 году. Вклад IТ увеличился с 37% в первом полугодии 2021 года до 46% в тот же период 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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С 24 февраля IТ-экспорт стабильно рос. Но июньский показатель упал по отношению к маю, хотя в этом месяце 2021 года IТ-экспорт рос.

Эксперты объясняют, что падение вызвано разрывом между официальным (29,65) и рыночным (36) курсом на тот момент.

"IT выросло на 22%, общий экспорт услуг несущественно уменьшился - на 1,5%: с 8,15 млрд долларов до 8,03 млрд долларов", - резюмировали аналитики.

Также сообщается, что в целом украинский экспорт демонстрирует постоянное падение. Объем отгрузки товаров на внешние рынки уменьшился на 31%, в основном за счет падения металлов с 7 млрд долларов до 4 млрд долларов.

Несмотря на общий спад экспорта, сельскохозяйственная сфера смогла выйти на довоенный уровень.

Кроме того, представители украинской сферы IТ продолжают добиваться новых вершин на международных рынках. Так, в августе 2022 года украинское приложение Obimy возглавил рейтинг самых популярных приложений в App Store на территории США в разделе Lifestyle, опередив Tinder, Pinterest и Netflix.

Источник фото: ua.depositphotos.com