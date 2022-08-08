Украинское приложение Obimy заняло первое место в разделе Lifestyle в App Store США

В августе 2022 года украинское приложение Obimy возглавило рейтинг самых популярных приложений в App Store на территории США в разделе Lifestyle, обогнав Tinder, Pinterest и Netflix. Об этом сообщили представители команды разработчиков приложения, передает AIN.UA.

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Занять первое место в рейтинге удалось, в том числе, благодаря обновлению Obimy, которое состоялось в конце июля 2022 года. Во-первых, обновили дизайн интерфейса, во-вторых, снизили количество кликов до двух, которые нужно сделать для использования функции "делиться чувствами".

В приложении расширили возможности пользователей применять анимацию, создавать свои собственные смыслы и описывать настроение.

"Если раньше за один "сеанс" в среднем люди отправляли 2 действия, то в августе - 5. И этот показатель растет. Ежедневно наши пользователи отправляют около четырех миллионов смыслов", - прокомментировали разработчики Obimy.

Архитектор Женя Засуцкий и ИТ-компания Empat запустили в 2020 году Obimy. В приложении пользователи могут делиться с другими приятными жестами, прикосновениями и рассказывать о своем настроении.

Ранее сообщалось, что украинская IT-компания, создающая EdTech-продукты, Headway с целью поддержания устойчивости бизнеса открыла офис в Лондоне. Основной продукт – приложение Headway, знакомящее с главными идеями нон-фикш бестселлеров в лаконичных форматах контента.