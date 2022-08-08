Український Obimy зайняв перше місце у розділі Lifestyle в App Store США

У серпні 2022 року український застосунок Obimy очолив рейтинг найпопулярніших додатків в App Store на території США у розділі Lifestyle, випередивши Tinder, Pinterest і Netflix. Про це повідомили представники команди розробників застосунку, передає AIN.UA.

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Зайняти перше місце у рейтингу вдалося, в тому числі, завдяки оновленню Obimy, яке відбулося в кінці липня 2022 року. По-перше, оновили дизайн інтерфейсу, по-друге, зменшили кількість кліків до двох, які потрібно зробити для використання функції "ділитися почуттями".

В додатку розширили можливості користувачів застосовувати анімацію, створювати свої власні сенси і описувати настрій.

"Якщо раніше за один "сеанс" в середньому люди відправляли 2 дії, то в серпні – 5. І цей показник зростає. Щодня наші користувачі відправляють близько чотирьох мільйонів сенсів", – прокоментували розробники Obimy.

Раніше повідомлялося, що українська IT-компанія, що створює EdTech-продукти, Headway з метою підтримки стійкості бізнесу відкрив офіс у Лондоні. Основний продукт – додаток Headway, який знайомить з головними ідеями нон-фікш бестселерів у лаконічних форматах контенту.