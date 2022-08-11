Частка ІТ-експорту у червні впала на 7%: причина у розбіжності курсів валют

В загальній долі експорту частка ІТ у червні впала на 7%, але вона більша, ніж у 2021 році. Внесок ІТ збільшився з 37% у першому півріччі 2021 року до 46% у такий же період 2022-го. Про це свідчать дані Опендатабот.

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З 24 лютого ІТ-експорт стабільно зростав. Але червеневий показник упав відносно травня, хоча в цьому місяці 2021 року ІТ-експорт зростав.

Експерти пояснюють, що падіння спричинене розривом між офіційним (29,65) та ринковим (36) курсом на той момент.

"IT зросло на 22%, загальний експорт послуг несуттєво зменшився — на 1.5%: з 8,15 млрд доларів до 8,03 млрд доларів", — резюмували аналітики.

Також повідомляється, що загалом український експорт демонструє стале падіння. Обсяг відвантаження товарів на зовнішні ринки зменшився на 31%, здебільшого за рахунок падіння металів з 7 млрд доларів до 4 млрд доларів.

Незважаючи на загальний спад експорту сільськогосподарська сфера змогла вийти на довоєнний рівень.

Крім того, представники української сфери ІТ продовжують досягати нових вершин на міжнародних ринках. Так, у серпні 2022 року український застосунок Obimy очолив рейтинг найпопулярніших додатків в App Store на території США у розділі Lifestyle, випередивши Tinder, Pinterest і Netflix.

Джерело фото: ua.depositphotos.com