Фотобанк Depositphotos уходит с российского и белорусского рынков

Один из крупнейших в мире фотобанков Depositphotos присоединился к технологическому бойкоту российского и белорусского рынков.

Как сообщается на сайте компании, Depositphotos и VistaCreate (компания, купившая фотосток в 2021 году – Delo.ua) прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из Российской Федерации и Республики Беларусь.

В частности, компании отменили прием платежей и доступ к сервису клиентам и партнерам из этих стран.

При этом компенсации за предоплаченные услуги перечислят клиентам только после снятия международных санкций.

"Команды Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и противоправные действия, совершаемые от имени России. Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались в целях пропаганды, дезинформации, по любому другому подкреплению противоправных действий", – говорится в сообщении.

В Depositphotos отмечают, что в рамках борьбы с дезинформацией и пропагандой компания разослала электронные письма своим пользователям в России и Беларуси, в котором рассказала правду о войне в Украине и призвала их присоединиться к антивоенным протестам.

"Мы также собрали две подборки изображений, в которых представлены документальные фотографии трагических событий в Украине и митингов, происходящих по всему миру. Специальная коллекция шаблонов от VistaCreate включает в себя десятки тематических предварительно разработанных шаблонов, которые можно бесплатно использовать как для СМИ, так и для отдельных лиц, которые хотят выступать за мир и поддерживать Украину”, – заявили в Depositphotos.

По информации Forbes, Россия и Беларусь были одними из крупнейших рынков для Depositphotos.

В издании подчеркнули, что Depositphotos – один из крупнейших фотобанков в мире с библиотекой более 233 млн фото, видео, шаблонов и других файлов.

Он был основан в 2009 году в Киеве уроженцем российского Ярославля, а ныне гражданином Кипра Дмитрием Сергеевым.

За все время Depositphotos поднял $8 млн инвестиций. Контрольный пакет в 55,9%, по данным открытых реестров, оставался у Сергеева. Остальные – у топ-менеджмента, анонимных акционеров и инвесторов. Среди них были инвесткомпания TMT Investments, ЕБРР, украинский фонд AVentures Capital.

С 2017 года компания развивает свой онлайн-фоторедактор Crello.

Напомним, в октябре 2021 года украинскую компанию, разрабатывающую популярный фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello, выкупила американская компания VistaPrint.

Сумма сделки составила $85 млн, это крупнейшая сделка на украинском IT-рынке за последние несколько лет.

До трансформации 90% разработчиков Depositphotos базировались в Украине. За полгода, предшествовавшие заключению сделки, ресурс посетили 23 млн пользователей.