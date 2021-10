Что будет с Depositphotos после продажи американской компании VistaPrint

Поглощение американской компанией VistaPrint украинских проектов Depositphotos, Crello, Lightfield.Productions, Bird In Flight, WAS называют сделкой года, которая может повлечь за собой многомиллионные инвестиции в украинское IT.

СЕО Depositphotos, а после сделки вице-президент VistaCreate и Depositphotos Вадим Нехай в интервью dev.ua рассказал о том, как американцы выбирали актив для инвестиций и о стоимости Depositphotos.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Продукты Depositphotos достаточно известны в мире, и мы постоянно поддерживаем связь с потенциальными инвесторами, получаем какие-то предложения. Когда нам написал представитель Cimpress — в LinkedIn и на почту, мы поначалу думали только о возможном партнерстве, так как оба наших продукта предлагают API для интеграции, но уже на втором звонке получили предложение о покупке, а еще через две недели ребята приехали на личную встречу в Киев", — заявил Вадим Нехай.

По его словам, американцев зацепило то, как быстро украинцы смогли построить такие крутые продукты, как Depositphotos и Crello, обладая сравнительно небольшими по американским меркам ресурсами.

Также он прокомментировал сумму сделки, которая составила $85 млн.

"Оценка — это всегда рынок, была сумма и условия, которые нам предложили, и то, на какие мы претендовали. Нашли решение, которое всех устроило. Если бы мы приняли решение отказаться, то следующие раунд поднимали бы по существенно более высокой оценке и вели бы дальше свою самостоятельную игру. К чему бы это привело — неизвестно, когда у твоего основного конкурента сотни миллионов кэша", — подчеркнул Вадим Нехай.

Он также высказался о выходе основателя Depositphotos Дмитрия Сергеева из бизнеса.

"Что касается Дмитрия Сергеева, то он предприниматель и визионер, я не могу представить его работающим под началом других в большой корпоративной машине. Наверное, полный выход был наиболее правильным решением. Ну и раз согласился выйти — значит, сумма была достаточной, чтобы его устроить", — заявил Вадим Нехай.

По его словам, большие ресурсы компания будет вкладывать в развитие присутствия на внешних (для Украины) рынках — в первую очередь в США, Европе и Австралии.

"Depositphotos остается самостоятельным брендом, VistaCreate сохранит большую автономность. Все будет очень круто. Мы будем наращивать команду в Украине. Уже в самом ближайшем будущем нам необходимо очень много разработчиков, продакт-менеджеров, маркетологов. В Украине много талантливых ребят, и я рад, что мы продолжим развивать команду и продукт именно здесь", — подчеркнул Вадим Нехай.

Напомним, украинскую компанию, разрабатывающую популярный фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello, выкупила американская компания VistaPrint. Сумма сделки составила $85 млн.