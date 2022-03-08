Фотобанк Depositphotos йде з російського та білоруського ринків

Один із найбільших у світі фотобанків Depositphotos приєднався до технологічного бойкоту російського та білоруського ринків.

Як повідомляється на сайті компанії, Depositphotos і VistaCreate (компанія, що купила фотосток у 2021 році – Delo.ua ) припиняють усі продажі та надання послуг клієнтам та партнерам з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Зокрема компанії скасували прийом платежів та доступ до сервісу клієнтам та партнерам із цих країн.

При цьому компенсації за передплачені послуги перерахують клієнтам лише після зняття міжнародних санкцій.

"Команди Depositphotos і VistaCreate засуджують насильницькі та протиправні дії, що здійснюються від імені Росії. Ми не хочемо, щоб наші послуги використовувалися з метою пропаганди, дезінформації з будь-якого іншого підкріплення протиправних дій", – йдеться у повідомленні.

В межах відзначають, що в рамках боротьби з дезінформацією та пропагандою компанія розіслала електронні листи своїм користувачам у Росії та Білорусі, в якому розповіла правду про війну в Україні та закликала їх приєднатися до антивоєнних протестів.

"Ми також зібрали дві добірки зображень, в яких представлені документальні фотографії трагічних подій в Україні та мітингів, що відбуваються по всьому світу. Спеціальна колекція шаблонів від VistaCreate включає десятки тематичних попередньо розроблених шаблонів, які можна безкоштовно використовувати як для ЗМІ, так і для окремих осіб, які хочуть виступати за мир та підтримувати Україну”, – заявили у Depositphotos.

За інформацією Forbes, Росія та Білорусь були одними із найбільших ринків для Depositphotos.

Depositphotos – один з найбільших фотобанків у світі з бібліотекою понад 233 млн фото, відео, шаблонів та інших файлів.

Його було засновано у 2009 році у Києві уродженцем російського Ярославля, а нині громадянином Кіпру Дмитром Сергєєвим.

За весь час Depositphotos підняв $8 млн інвестицій. Контрольний пакет в 55,9%, за даними відкритих реєстрів, залишався у Сергєєва. Інші – у топ-менеджменту, анонімних акціонерів та інвесторів. Серед них були інвесткомпанії TMT Investments, ЄБРР, український фонд AVentures Capital.

З 2017 року компанія розвиває свій онлайн-фоторедактор Crello.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року українську компанію, яка розробляє популярний фотосток Depositphotos та онлайн-редактор Crello, викупила американська компанія VistaPrint.

Сума операції склала $85 млн – це найбільша угода на українському ІТ-ринку за останні кілька років.

До трансформації 90% розробників базувалися в Україні. За півроку, що передували укладенню угоди, ресурс відвідали 23 млн користувачів.