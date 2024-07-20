Как украинское ИТ может удержать уровень экспорта во время войны — оценка эксперта

Во время войны падение объема ИТ-экспорта произошло из-за снижения экспорта ИТ-услуг (аутсорсинга). В то же время, экспорт продуктовых компаний, которые смогли адаптироваться к работе во время войны, даже растет. Об этом рассказала Наталья Микольская, исполнительный директор бизнес-союза Diia.City United.

Больше о проблемах бронирования, найме женщин в ИТ-отрасли, ситуации с экспортом айти-услуг, читайте в материале Delo.ua "Один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" 3-5 долларов частных инвестиций", — Наталья Микольская, Diia.City United".

Что для продуктового бизнеса важно во время войны? Несколько вещей:

Компании должны иметь возможность производить или создавать продукт и продавать его клиенту. Для этого необходимо ввести экономическое бронирование для бизнеса.

Львиная доля клиентов продуктовых компаний находятся за границей. Это значит, что техпредприниматели должны иметь возможность ездить в загранкомандировку для общения с такими клиентами, для подписания соглашений. Надо понимать, что технологический бизнес – это бизнес личностный, как любой экспортный, поэтому вопросы командировок также нужно решать.

Чтобы развиваться, продуктовый бизнес нуждается в больших инвестициях или грантах, традиционно получаемых на ранних стадиях. Безусловно, в Украину поступают инвестиции. Сейчас у нас есть большое количество внутренних инвесторов, вкладывающих деньги в техотрасль. Но продуктовым компаниям также нужны иностранные инвесторы, потому что они не только инвестируют, но помогают строить, развиваться на внешних рынках и масштабироваться. Это о росте.

"Давайте говорить прямо, у нас есть большинство основателей украинских стартапов или компаний, которые сейчас не возвращаются в Украину только потому, что не понимают, как будет развиваться ситуация с бронированием или командировками. Им важно иметь возможность часто выезжать за границу, ведь они развивают бизнес в разных странах. Поэтому проблему нужно срочно решать, если мы хотим, чтобы фаундеры вернулись, работали здесь, развивали свой бизнес, вкладывали средства. Это хорошие инвестиции в Украину и в нашу будущую победу", — говорит Микольская.

Как страхование поможет ИТ развивать бизнес

Чтобы технологический бизнес мог стабильно работать, ему нужно страхование от военных рисков, говорит Наталья Микольская. Это поможет привлекать деньги на развитие техкомпаний, как от украинских, так и иностранных инвесторов.

"Страхование заработает, когда иностранные институции включат украинский технологический сектор в свои программы. В частности, это могут делать американские, французские, немецкие экспортные страховые агентства. Также в Украине такое сопровождение может делать Экспортно-кредитное агентство. Поэтому эту практику нужно расширять на IT-отрасль. ", – говорит эксперт.

По ее словам, сейчас ЕС выделил для Украины деньги в рамках программы Ukraine Facility. Есть часть средств, которые можно направить на гарантии страхования инвестиций в техсектор. Или финансирование может предоставляться международным финансовым организациям, в частности Европейскому инвестиционному банку, чтобы они инвестировали в украинские технологические компании. Это важная модель финансовой поддержки, ведь сегодня один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" (unlock) от 3 до 5 долларов частных инвестиций.

"Поэтому Diia.City United уже работает над созданием условий для привлечения финансирования и инвестиций от иностранных организаций в украинскую ИТ-отрасль. Мы также создаем окно контакта с инвесторами, международными финансовыми организациями, донорами, страховыми организациями и т.д. с представителями посольств G7 и ЕС и объясняем, как международное финансирование может помочь украинскому ИТ не только выжить во время войны, но и иметь возможность для развития", – говорит Микольская.

Больше о проблемах бронирования, найме женщин в ИТ-отрасли, ситуации с экспортом айти-услуг, читайте в материале Delo.ua "Один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" 3-5 долларов частных инвестиций", — Наталья Микольская, Diia.City United".