Як українське ІТ може втримати рівень експорту під час війни - оцінка експерта

Під час війни падіння обсягу ІТ-експорту відбулося через зниження експорту ІТ-послуг (аутсорсингу). Водночас експорт продуктових компаній, що змогли адаптуватися до роботи під час війни, навіть зростає. Про це розсказала Наталія Микольська, виконавча директорка бізнес-спілки Diia.City United.

Більше про проблеми бронювання, найм жінок в ІТ-галузі, ситуацію із експортом айті-послуг, читайте у матеріалі Delo.ua "Один долар інвестицій від міжнародної фінансової організації може "відкрити" 3-5 доларів приватних інвестицій", - Наталія Микольська, Diia.City United".

Що для продуктового бізнесу важливо під час війни? Декілька речей:

Компанії повинні мати можливість виробляти чи створювати продукт та продавати його своєму клієнту. Для цього потрібно запровадити економічне бронювання для бізнесу.

Левова частка клієнтів продуктових компаній перебувають за кордоном. Це значить, що техпідприємці повинні мати можливість їздити у відрядження за кордон для спілкування з такими клієнтами, для підписання угод. Треба розуміти, що технологічний бізнес – це бізнес особистісний, як і будь-який експортний, тому питання відряджень також треба вирішувати.

Щоб розвиватися, продуктовий бізнес потребує великих інвестицій або грантів, які традиційно отримуються на ранніх стадіях. Безумовно, в Україну надходять інвестиції. Зараз у нас є велика кількість внутрішніх інвесторів, які вкладають гроші в техгалузь. Але продуктовим компаніям також потрібні іноземні інвестори, тому що вони не лише інвестують, але й допомагають будувати, розвиватись на зовнішніх ринках та масштабуватися. Це про зростання.

"Давайте говорити прямо, у нас є велика частина засновників українських стартапів або компаній, які зараз не повертаються в Україну тільки тому, що не розуміють, як буде розвиватися ситуація з бронюванням чи відрядженнями. Їм важливо мати можливість часто виїжджати за кордон, адже вони розвивають бізнес у різних країнах. Тому проблему потрібно терміново вирішувати, якщо ми хочемо, щоб фаундери повернулися, працювали тут, розвивали свій бізнес, вкладали кошти. Це гарні інвестиції в Україну та в нашу майбутню перемогу", - говорить Микольська.

Як страхування допоможе ІТ розвивати бізнес

Щоб технологічний бізнес міг стабільно працювати, йому потрібне страхування від військових ризиків, каже Наталія Микольська. Це допоможе залучати гроші на розвиток техкомпаній як від українських, так і іноземних інвесторів.

"Страхування запрацює, коли іноземні інституції включать український технологічний сектор у свої програми. Зокрема, це можуть робити американські, французькі, німецькі експортні страхові агенції. Також в Україні таке супроводження може робити Експортно-кредитне агентство. Тому цю практику треба розширювати на IT-галузь", - каже експерт.

За її словами, зараз ЄС виділив для України гроші в рамах програми Ukraine Facility. Там є частина коштів, які можна направити на гарантії страхування інвестицій в техсектор. Або фінансування може надаватися міжнародним фінансовим організаціям, зокрема, Європейському інвестиційному банку, щоб вони інвестували в українські технологічні компанії. Це важлива модель фінансової підтримки, адже сьогодні один долар інвестицій від міжнародної фінансової організації може "відкрити " (unlock) від 3 до 5 доларів приватних інвестицій.

"Тому Diia.City United вже працює над cтворенням умов для залучення фінансування та інвестицій від іноземних організацій в українську ІТ-галузь. Ми також створюємо вікно контакту з інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями, донорами, страховими організаціями тощо. Зокрема, для цього ми активно спілкуємося з представниками посольств G7 та ЄС та пояснюємо, як міжнародне фінансування може допомогти українському ІТ не тільки вижити під час війни, а й мати можливість для розвитку", - говорить Микольська.

Більше про проблеми бронювання, найм жінок в ІТ-галузі, ситуацію із експортом айті-послуг, читайте у матеріалі Delo.ua "Один долар інвестицій від міжнародної фінансової організації може "відкрити" 3-5 доларів приватних інвестицій", - Наталія Микольська, Diia.City United".