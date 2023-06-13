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- IT и Телеком
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Найти идеального кандидата. Как Big Data упрощает для рекрутеров поиск сотрудников
На поиск нового сотрудника компания может потратить 50–60% его годового оклада. Такая высокая стоимость замены говорит о том, что традиционные методы подбора персонала часто занимают много времени и неэффективны, а потому обходятся бизнесу в кругленькую сумму.
Тем не менее работа с Big Data-технологиями значительно упрощает рекрутинг талантов для работодателей. Что это такое и как большие данные облегчают задачи HR-команд, рассказываем с примерами далее.
Команда — самая большая ценность для бизнеса
Профессиональная команда — это часто то, на чем основан успех бизнеса, ведь именно сотрудники являются движущей силой компании. Они формируют репутацию бренда, работают с клиентами, внедряют инновации в работу и прилагают усилия для достижения целей организаций.
В то же время текучесть кадров приводит к значительным потерям и перебоям в работе компании. Согласно исследованию Society for Human Resource Management (SHRM), расходы по замене работника могут превышать 50-60% его годовой зарплаты. В эту сумму входит прежде всего стоимость поиска нового человека на позицию. Это предполагает работу рекрутеров, изучение резюме, проведение нескольких этапов собеседований.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Больше всего на рекрутинг тратит бизнес в сферах, для которых характерна высокая текучесть кадров:
- Гостеприимство и туризм. В отелях и ресторанах часто меняются сотрудники из-за сезонного характера отрасли, жесткого рабочего графика и ограниченных возможностей для карьерного развития.
- Розничная торговля. Для работников сетей магазинов часто проблемами стают низкая заработная плата и отсутствие профессионального роста.
- Колл-центры и обслуживание клиентов. Работа в этой сфере прежде всего сложна из-за взаимодействия с большим количеством звонков и жалобами от недовольных потребителей.
- Строительство. Текучесть кадров есть из-за сезонности работы, проектной занятости и высокой конкуренции за специалистов с другими сферами.
- Общественное питание. Сотрудники часто увольняются из-за низкой заработной платы и ненормированного рабочего дня.
- Промышленность и производство. Работа может предусматривать тяжелый физический труд, монотонность задач и отсутствие карьерного роста.
- Другие отрасли, которые для работы привлекают работников низкой квалификации, в том числе — для временной занятости. Например, нанимают грузчиков, разнорабочих, курьеров, промоутеров и т.д.
Текучесть кадров в этих областях может быть действительно высока и достигать смены 50-80% персонала в течение года. Это происходит по схожим причинам: тяжелые условия труда, отсутствие карьерного роста и сезонность/краткосрочность работы.
В то же время люди, которые могут подойти на такие позиции, редко пользуются джоб-сайтами. Поэтому долгое время для рекрутеров единственными каналами для поиска нужных кандидатов были объявления в газетах и общественных местах, а также центры занятости. Сегодня же эту нишу начинают закрывать новые технологии, например, сервисы на основе Big Data от телеком-операторов.
Big Data для поиска персонала
Сервисы, работающие с аналитикой больших данных, позволяют организациям эффективнее искать кандидатов с нужной квалификацией и характеристиками. Так, благодаря Big Data-аналитике тысячи потенциальных кандидатов можно сегментировать на разные группы и выбрать наиболее подходящих под открытую вакансию в компании.
О таких Big Data-инструментах для поиска работников расскажем на примере следующих сервисов от телеком-оператора Киевстар:
- Геоаналитика — инструмент, позволяющий проанализировать состав целевой аудитории на определенной территории. Благодаря этому можно, например, перед строительством предприятия определить, сможет ли компания найти нужных работников поблизости выбранной локации.
- Таргетированные рассылки — это SMS- или Viber-сообщения, которые можно нацелить на выбранную по Big Data-критериям целевую аудиторию. Скажем, можно отправить SMS с деталями вакансии на потенциальных кандидатов, которые сегментированы по нужным характеристикам — возраст, пол, преимущественная локация, интересы, пользование собственным или общественным транспортом и т.д.
Выбрать аудиторию для рассылки SMS можно как на основе индивидуально подобранных критериев, так и благодаря Look-alike модели. Так, аналитики могут найти людей, схожих по поведенческим характеристикам на имеющихся сотрудников компании, которая ищет новый персонал. Таким образом, предложение о работе поступит потенциальным кандидатам, которые с наибольшей вероятностью откликнутся на нее.
Важно, что Киевстар соблюдает Законы Украины «Об информации» и «О защите персональных данных», не передает и не продает персональные данные абонентов, включая записи разговоров, тексты SMS/MMS и историю браузера третьим лицам. Все аналитические модели с использованием Big Data строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.
Три примера найма персонала благодаря Big Data
Чтобы проиллюстрировать, как рекрутеры могут использовать возможности Big Data-технологий, делимся следующими условными сценариями.
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№1. Сеть супермаркетов
Большая сеть супермаркетов решила масштабироваться и открыть новые магазины в спальных районах города. В связи с этим ей нужно было нанять сразу множество работников разных специальностей — кассиров, водителей, грузчиков и т.д. С этой потребностью они обратились в Киевстар.
Специалисты оператора вместе с HR-командой определили нужные для той или иной вакансии характеристики. Например, на должности кассиров искали женщин и мужчин от 20 до 55 лет, а водителей выбирали среди мужчин 35-60 лет, которые пользуются автомобилем. Общая характеристика – проживание в радиусе до 2 км от нового супермаркета.
Определив нужные критерии, сеть супермаркетов запустила таргетированную рассылку. Специалисты описали детали вакансий в коротком сообщении, персонализировав текст под разные позиции, и приступили к SMS-кампании. Так, потенциальные кандидаты получали такое SMS:
«Ищете работу вблизи дома? Приглашаем кассиров в новый супермаркет XXX. Зарплаты от 10 тыс. грн. Предложение действительно именно для вас. Детали по телефону +380ХХХХХХХХХ».
Таким образом, в течение месяца удалось нанять нужных работников.
№2. Агропромышленный комплекс
Украинский агропромышленный комплекс охватывает несколько компаний, в том числе фабрику по переработке агропродукции и мяса. На предприятии есть постоянная потребность в работниках цехов. Особенность поиска персонала в том, что фабрика находится в сельской местности, жители которых часто неактивны в интернете и не пользуются сайтами для поиска работы.
Чтобы определить, как лучше искать сотрудников, компания воспользовалась геопорталом от Киевстар. Это позволило на интерактивной карте ближайших населённых пунктов провести анализ ЦА. Так, HR-специалисты самостоятельно выбрали нужную им аудиторию через доступные Big Data-параметры – возраст, пол, интересы, образ жизни и т.д.
На геопортале рекрутеры сравнили по выбранным критериям локации и выяснили, что для найма нужных специалистов нужно расширить географию поиска и запустить автобусы для довоза будущих сотрудников. После этого они сформировали текст SMS под каждую отдельную вакансию и разослали сообщения потенциальным кандидатам через таргетированную рассылку.
№3. Колл-центр службы поддержки
Большая компания обслуживает несколько миллионов клиентов, а потому имеет собственный колл-центр. В отделе есть высокая текучесть кадров, ведь операторами обычно становятся студенты и молодежь, которые работают в среднем на позиции менее года. В частности, условия работы остаются непростыми, ведь каждый день приходится общаться с большим количеством клиентов, которые могут иметь проблемы и не всегда готовы общаться спокойно.
Чтобы найти новых работников, рекрутеры решили воспользоваться таргетированными рассылками от Киевстар. С помощью Big Data-параметров они сегментировали нужную аудиторию: женщины и мужчины, 20-35 лет, проживающие в Киеве, Львове и Одессе. На этих людей специалисты направили SMS-рассылку с предложением о работе.
В частности, чтобы повысить результативность, HR-команда запустила рекламную кампанию в соцсетях на ту же аудиторию, что была сегментирована для SMS-рассылки. Благодаря этому удалось сузить таргетинг и получить больше откликов на вакансию потенциальных кандидатов.
Итого, такие Big Data-сервисы, как таргетированные рассылки и геоаналитика, помогают компаниям быстрее находить новых работников, а в то же время и уменьшать расходы HR-департамента на рекрутинг. В частности, такой способ коммуникации позволяет достучаться до потенциальных кандидатов, которые редко пользуются специализированными сайтами для поиска работы, но всегда имеют при себе мобильный телефон.