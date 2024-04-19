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От оптимизации маршрутов до уменьшения затрат: как IoT помогает в логистике
Тип
Бизнес работает
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

От оптимизации маршрутов до уменьшения затрат: как IoT помогает в логистике

Логистическая отрасль в Украине за два года претерпела значительные испытания и трансформации. Произошла смена логистических цепочек, топливный кризис, а заблокированные авиа и морское сообщение закономерно привели к пиковой нагрузке на железнодорожную и автоперевозку.

В 2022 году 66% предпринимателей отрасли понесли прямые убытки, в 202347%. В 2022 году наибольшими проблемами для компаний были усложнение логистики из-за блокады портов, уменьшения спроса на товары и услуги, а также проблемы с энергоснабжением. В 2023 году бизнес чаще жаловался на рост расходов, нехватку персонала, очереди на границах и ограничение экспорта соседними странами.

Но, несмотря на постоянную турбулентность, украинские транспортные компании продолжают успешно преодолевать препятствия: уже в этом году эксперты прогнозируют рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а в следующемпочти на 20%. Прежде темпы восстановления логистической отрасли будут обусловливать рост спроса на перевозки, а также применение новейших технологий.

Особенно перспективным для рынка перевозок становится внедрение Интернета вещей (IoT) с использованием М2М SIM-карт. Рассказываем поподробнее, как это работает и какие преимущества имеет.

Как работает Интернет вещей?

Интернет вещей предполагает почти мгновенный обмен информацией между разными устройствамисвоеобразное общение между ними без участия человека. Технология позволяет работникам оперативно принимать решения, контролировать соответствующие процессы.

Что такое М2М и IoT в видео от Киевстар

IoT обеспечивают сенсоры со специальными М2М-картами (сим-карты для устройств), платформа для обработки данных, а также сеть для связи. Устройства, имеющие датчики М2М, называют "умными". Система в автоматическом режиме собирает данные и передает в облачное хранилище. Специальные программы анализируют полученную информацию и при необходимости и настройках корректируют работу оборудования.

К примеру, в Украине IoT наиболее популярен в банковской сфере (банкоматы, платежные терминалы работают именно благодаря М2М-связи), охранной отрасли, промышленности, даже в ЖКХ и медицине.

«Мы видим, что спрос на эту технологию растет как в мире, так и в Украине. Только за последние 6 лет количество устройств, использующих М2М-связь, выросло втрое, — комментирует Ольга Кисиль, руководитель отдела ценностного предложения на корпоративном рынке Киевстар. — Рост рынка Интернета вещей совпадает с развитием других важных технологий, таких как 5G и облачные вычисления. Развертывание новых стандартов связи будет открывать путь к более быстрому и плавному соединению между умными устройствами. Следовательно, поможет автоматизировать много процессов и эффективнее ими управлять».

В случае логистики, технология М2М позволяет транспорту отправлять данные о своем местонахождении, состоянии груза, уровне топлива и других параметрах непосредственно в системы управления. Приводим пять преимуществ IoT для транспортного бизнеса.

Чем полезен ИоТ для логистики?

Отслеживание состояния транспорта. Сенсоры с М2М SIM-картами могут уведомлять о повреждении оборудования или выявлять потенциальные риски для него. Это позволяет компаниям проводить профилактическое обслуживание и заранее устранять технические проблемы, не допуская аварийного состояния транспорта.

Оптимизация маршрутов. Перевозчики получают данные о скорости движения, простое или соблюдении запланированного курса. Следовательно, компания сможет оптимизировать маршруты в реальном времени, эффективнее распределять задачи между водителями и уменьшать время перевозки и расходов на топливо.

Уменьшение затрат. Отслеживание уровня топлива помогает предотвращать слив бензина и успешно контролировать ежедневные расходы. Заблаговременный ремонт автомобилей благодаря техническому мониторингу также в перспективе экономит средства на приобретение нового транспорта.

Контроль груза. Некоторые грузы нуждаются в строгом соблюдении определенных правил перевозки. IoT-решения позволяют определять условия хранения товаров и оперативно корректировать в грузовике или на складах температуру, уровень влажности воздуха, освещенность и т.п., что помогает избежать повреждения груза. Кроме того, передача данных о местонахождении позволяет более точно рассчитать время прибытия в точку назначения — и с большей точностью информировать клиентов о статусе груза.

Безопасность перевозок. "Умные" сенсоры могут контролировать скорость вождения и соблюдения ПДД, а следовательно — предупреждать столкновение техники или наезды на пешеходов, уменьшая вероятность аварий на дороге. Кроме того, IoT помогает выявлять несанкционированный доступ к грузу, бороться с воровством и незаконным использованием транспорта.

Подробнее о преимуществах М2М для бизнеса, в том числе и логистики, читайте на Kyivstar Bussines Hub.