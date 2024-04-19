От оптимизации маршрутов до уменьшения затрат: как IoT помогает в логистике

Логистическая отрасль в Украине за два года претерпела значительные испытания и трансформации. Произошла смена логистических цепочек, топливный кризис, а заблокированные авиа и морское сообщение закономерно привели к пиковой нагрузке на железнодорожную и автоперевозку.

В 2022 году 66% предпринимателей отрасли понесли прямые убытки, в 2023 — 47%. В 2022 году наибольшими проблемами для компаний были усложнение логистики из-за блокады портов, уменьшения спроса на товары и услуги, а также проблемы с энергоснабжением. В 2023 году бизнес чаще жаловался на рост расходов, нехватку персонала, очереди на границах и ограничение экспорта соседними странами.

Но, несмотря на постоянную турбулентность, украинские транспортные компании продолжают успешно преодолевать препятствия: уже в этом году эксперты прогнозируют рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а в следующем — почти на 20%. Прежде темпы восстановления логистической отрасли будут обусловливать рост спроса на перевозки, а также применение новейших технологий.

Особенно перспективным для рынка перевозок становится внедрение Интернета вещей (IoT) с использованием М2М SIM-карт. Рассказываем поподробнее, как это работает и какие преимущества имеет.

Как работает Интернет вещей?

Интернет вещей предполагает почти мгновенный обмен информацией между разными устройствами — своеобразное общение между ними без участия человека. Технология позволяет работникам оперативно принимать решения, контролировать соответствующие процессы.

Что такое М2М и IoT в видео от Киевстар

IoT обеспечивают сенсоры со специальными М2М-картами (сим-карты для устройств), платформа для обработки данных, а также сеть для связи. Устройства, имеющие датчики М2М, называют "умными". Система в автоматическом режиме собирает данные и передает в облачное хранилище. Специальные программы анализируют полученную информацию и при необходимости и настройках корректируют работу оборудования.

К примеру, в Украине IoT наиболее популярен в банковской сфере (банкоматы, платежные терминалы работают именно благодаря М2М-связи), охранной отрасли, промышленности, даже в ЖКХ и медицине.

«Мы видим, что спрос на эту технологию растет как в мире, так и в Украине. Только за последние 6 лет количество устройств, использующих М2М-связь, выросло втрое, — комментирует Ольга Кисиль, руководитель отдела ценностного предложения на корпоративном рынке Киевстар. — Рост рынка Интернета вещей совпадает с развитием других важных технологий, таких как 5G и облачные вычисления. Развертывание новых стандартов связи будет открывать путь к более быстрому и плавному соединению между умными устройствами. Следовательно, поможет автоматизировать много процессов и эффективнее ими управлять».

В случае логистики, технология М2М позволяет транспорту отправлять данные о своем местонахождении, состоянии груза, уровне топлива и других параметрах непосредственно в системы управления. Приводим пять преимуществ IoT для транспортного бизнеса.

Чем полезен ИоТ для логистики?

Отслеживание состояния транспорта. Сенсоры с М2М SIM-картами могут уведомлять о повреждении оборудования или выявлять потенциальные риски для него. Это позволяет компаниям проводить профилактическое обслуживание и заранее устранять технические проблемы, не допуская аварийного состояния транспорта.

Оптимизация маршрутов. Перевозчики получают данные о скорости движения, простое или соблюдении запланированного курса. Следовательно, компания сможет оптимизировать маршруты в реальном времени, эффективнее распределять задачи между водителями и уменьшать время перевозки и расходов на топливо.

Уменьшение затрат. Отслеживание уровня топлива помогает предотвращать слив бензина и успешно контролировать ежедневные расходы. Заблаговременный ремонт автомобилей благодаря техническому мониторингу также в перспективе экономит средства на приобретение нового транспорта.

Контроль груза. Некоторые грузы нуждаются в строгом соблюдении определенных правил перевозки. IoT-решения позволяют определять условия хранения товаров и оперативно корректировать в грузовике или на складах температуру, уровень влажности воздуха, освещенность и т.п., что помогает избежать повреждения груза. Кроме того, передача данных о местонахождении позволяет более точно рассчитать время прибытия в точку назначения — и с большей точностью информировать клиентов о статусе груза.

Безопасность перевозок. "Умные" сенсоры могут контролировать скорость вождения и соблюдения ПДД, а следовательно — предупреждать столкновение техники или наезды на пешеходов, уменьшая вероятность аварий на дороге. Кроме того, IoT помогает выявлять несанкционированный доступ к грузу, бороться с воровством и незаконным использованием транспорта.

Подробнее о преимуществах М2М для бизнеса, в том числе и логистики, читайте на Kyivstar Bussines Hub.