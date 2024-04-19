Від оптимізації маршрутів до зменшення витрат: як IoT допомагає в логістиці

Логістична галузь в Україні за два роки зазнала значних випробувань і трансформацій. Відбулась зміна логістичних ланцюжків, паливна криза, а заблоковані авіа та морське сполучення закономірно призвели до пікового навантаження на залізничне та автоперевезення.

У 2022 році 66% підприємців галузі зазнали прямих збитків, у 2023 — 47%. У 2022 найбільшими проблемами для компаній були ускладнення логістики через блокаду портів, зменшення попиту на товари та послуги, а також проблеми з енергопостачанням. У 2023 бізнес частіше скаржився на зростання витрат, нестачу персоналу, черги на кордонах та обмеження експорту сусідніми країнами.

Та попри постійну турбулентність українські транспортні компанії продовжують успішно долати перешкоди: вже у цьому році експерти прогнозують зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а в наступному — майже на 20%. Передусім темпи відновлення логістичної галузі зумовлюватимуть зростання попиту на перевезення, а також застосування новітніх технологій.

Особливо перспективним для ринку перевезень стає впровадження Інтернету речей (IoT) з використанням М2М SIM-карт. Розповідаємо детальніше, як це працює і які переваги має.

Як працює Інтернет речей?

Інтернет речей передбачає майже миттєвий обмін інформацією між різними пристроями — своєрідне “спілкування” між ними без участі людини. Технологія дозволяє працівникам оперативно приймати рішення, контролювати відповідні процеси.

Що таке М2М та IoT у відео від Київстар Бізнес

IoT забезпечують сенсори зі спеціальними М2М-картками (сім-картки для пристроїв), платформа для обробки даних, а також — мережа для зв'язку. Пристрої, що мають датчики М2М, називають “розумними”. Система у автоматичному режимі збирає з них дані й передає у хмарне сховище. Спеціальні програми аналізують отриману інформацію та за потреби й налаштувань коригують роботу обладнання.

Наприклад, в Україні IoT найбільш популярний у банківській сфері (банкомати, платіжні термінали працюють саме завдяки М2М-зв’язку), охоронній галузі, промисловості, навіть у ЖКГ та медицині.

«Ми бачимо, що попит на цю технологію зростає, як у світі, так і в Україні. Лише за останніх 6 років кількість пристроїв, які використовують М2М-зв'язок, зросла втричі, —коментує Ольга Кисіль, керівниця відділу ціннісної пропозиції на корпоративному ринку Київстар. — Зростання ринку Інтернету речей збігається з розвитком інших важливих технологій, таких як 5G і хмарні обчислення. Розгортання нових стандартів зв’язку відкриватиме шлях до швидшого та плавного з’єднання між розумними пристроями. А відтак допоможе автоматизувати багато процесів і ефективніше ними управляти».

У випадку логістики, технологія М2М дозволяє транспорту надсилати дані про своє місцезнаходження, стан вантажу, рівень палива та інші параметри безпосередньо до систем управління. Наводимо п'ять переваг IoT для транспортного бізнесу.

Чим корисний ІоТ для логістики?

Відстеження стану транспорту. Сенсори з М2М SIM-картками можуть сповіщати про пошкодження обладнання чи виявляти потенційні ризики для нього. Це дозволяє компаніям проводити профілактичне обслуговування та завчасно усувати технічні проблеми, не допускаючи аварійного стану транспорту.

Оптимізація маршрутів. Перевізники отримують дані про швидкість руху, простої чи дотримання запланованого курсу. Відтак компанія зможе оптимізувати маршрути у реальному часі, ефективніше розподіляти завдання між водіями та зменшувати час перевезення та витрати на паливо.

Зменшення витрат. Відстеження рівня палива допомагає запобігати зливу бензину та успішно контролювати щоденні витрати. Завчасний ремонт автівок завдяки технічному моніторингу також у перспективі заощаджує кошти на придбання нового транспорту.

Контроль вантажу. Деякі вантажі потребують суворого дотримання певних правил перевезення. IoT-рішення дозволяють визначати умови зберігання товарів та оперативно коригувати у вантажівці чи на складах температуру, рівень вологості повітря, освітленість тощо, що допомагає уникнути пошкодження вантажу. Крім того, передача даних щодо місцезнаходження дозволяє точніше розрахувати час прибуття в точку призначення — і з більшою точністю інформувати клієнтів про статус вантажу.

Безпека перевезень. “Розумні” сенсори можуть контролювати швидкість водіння та дотримання ПДР, а отже — попереджати зіткнення техніки чи наїзди на пішоходів, зменшуючи ймовірність аварій на дорозі. Крім того, IoT допомагає виявляти несанкціонований доступ до вантажу, боротися з крадіжками та незаконним використанням транспорту.

Детальніше про переваги М2М для бізнесу, зокрема й логістики читайте на Kyivstar Bussines Hub.