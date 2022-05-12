Российские хакеры совершают новую кибератаку, связанную с темой Херсона

Российские хакеры совершают новую кибератаку, рассылая опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!".

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что новая кибератака связана с ФСБ РФ группировкой UAC-0010 (Armageddon). Хакеры рассылают опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", содержащие вложения в виде файла "План Херсон.htm".

"В случае открытия указанного вложения на компьютере жертвы будет создан файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk." А как конечный результат – загрузится вредоносная программа GammaLoad.PS1 v2", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи также отметили, что их хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon) – среди тех, которые с начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину активно атакуют критическую информационную инфраструктуру нашей страны.

Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы. Также отмечены случаи кибератак этой группы против стран ЕС.

Напомним, 12 мая российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в Интернет.