Російські хакери здійснюють нову кібератаку, пов'язану з темою Херсону

Російські хакери здійснюють нову кібератаку, розсилаючи небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!".

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Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

Зазначається, що нова кібератака пов’язана з ФСБ РФ угрупуванням UAC-0010 (Armageddon). Хакери розсилають небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

"У разі відкриття зазначеного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл "Herson.rar" із ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk. А як кінцевий результат – завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2", - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку також наголосили, що хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) – серед тих, які від початку широкомасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни.

Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також зафіксовані випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

Нагадаємо, 12 травня російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів. Попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, мережі працюють без перебоїв. У деяких користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до Інтернету.