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Ряд украинских информационных ресурсов атаковали хакеры: какие последствия
Ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти 23 февраля подвергся кибератаке, в результате чего было модифицировано содержание нескольких страниц на этих ресурсах.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы спецсвязи и защиты информации.
Сейчас специалисты Госспецсвязи, СБУ и Национальной полиции совместно работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента.
"В настоящее время можно утверждать, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена и они работают в штатном режиме.
"Как видим, в канун годовщины полномасштабного вторжения Россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве, где она давно ведет себя как государство-террорист, атакуя гражданские цели", - добавили в ведомстве.
Отметим, пресс-служба Бюро экономической безопасности 23 февраля сообщила, что веб-портал бюро подвергся хакерской атаке.
Напомним, начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сообщил, что абсолютное большинство кибератак РФ сейчас сфокусировано именно на Украине – в 2023 году киберспециалисты СБУ уже нейтрализовали более 550 таких угроз.
Источник фото: Depositphotos