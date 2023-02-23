Низку українських інформаційних ресурсів атакували хакери: які наслідки

Низка вебресурсів українських державних та місцевих органів влади 23 лютого зазнала кібератаки, внаслідок чого було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.

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Про це повідомила пресслужба Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

Наразі фахівці Держспецзв'язку, СБУ та Національної поліції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту.

"На даний момент можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено і вони працюють в штатному режимі.

"Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі", - додали у відомстві.

Зазначимо, пресслужба Бюро економічної безпеки 23 лютого повідомила, що вебпортал бюро зазнав хакерської атаки.

Нагадаємо, начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк повідомив, що абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані саме на Україні - у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.

Джерело фото: Depositphotos