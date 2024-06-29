Украинские киберактивисты атаковали российские компании, поддерживающие войну

Группа украинских киберактивистов BO_Team в сотрудничестве со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины провела серию успешных кибератак на российские компании, поддерживающие военную агрессию против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

За прошедшую неделю были совершены следующие операции:

Уничтожено более 100 терабайт данных компании OrbitSoft, разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для российской оккупационной армии. Полностью стерты данные на 8 серверах компании Orient Systems, которая разрабатывает и поставляет оборудование для навигации. Эта компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде – "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам этих провайдеров были отправлены письма с напоминанием о неизбежности ответственности за войну против Украины.

Целью этих кибератак было не только уничтожение важных данных и оборудования, но и парализация работы компаний, нанесение им финансового ущерба и создание психологического давления на территории России.

Напомним, недавно украинские хакеры осуществили массированную DDoS-атаку на российские банки и их импортозамещающую систему карточных платежей "Мир", что привело к остановке всех карточных расчетов.

Тогда пострадали крупные финансовые учреждения и сервисы, включая такие банки, как ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, а также сервисы Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и множество меньших сервисов.

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