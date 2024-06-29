Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну

Група українських кіберактивістів BO_Team у співпраці з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України провела серію успішних кібератак на російські компанії, які підтримують військову агресію проти України.

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Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За минулий тиждень було здійснено такі операції:

Знищено понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft", розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії. Повністю стерто дані на 8 серверах компанії "Orient Systems", яка розробляє та постачає обладнання для навігації. Ця компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема безпілотних літальних апаратів. Знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді - "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам цих провайдерів було надіслано листи з нагадуванням про неминучість відповідальності за війну проти України.

Метою цих кібератак було не лише знищення важливих даних та обладнання, але й паралізація роботи компаній, завдання їм фінансових збитків та створення психологічного тиску на території Росії.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери здійснили масовану DDoS-атаку на російські банки та їх імпортозамінну систему карткових платежів "Мір", що призвело до зупинки всіх карткових розрахунків.

Тоді постраждали великі фінансові установи та сервіси, включаючи такі банки, як ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, а також сервіси Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com