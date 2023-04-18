В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дії" весной 2023 года

В апреле Минцифры планируют запустить услуги замены водительского удостоверения, отмену шеринга авто и выдержку о несудимости. А весной приложении появится возможность растаможки и перерегистрации авто.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

"С начала полномасштабного вторжения Минцифры запустили 52 сервиса. В апреле мы планируем запустить услугу замены водительского удостоверения. Если ты потерял или повредил водительское удостоверение, то через "Дію" его можно будет восстановить в цифровом формате или заказать пластиковое", - говорит Баник.

Он добавил, что также в апреле будет доступна услуга отмены шеринга авто и выписка о несудимости. Также в ближайшее время появится услуга растаможки авто.

"Спустя некоторое время запустим услугу растаможки и перерегистрации авто через "Дію". Однако сначала нужно решить этот вопрос на законодательном уровне. Также будем работать над образовательными проектами, электронными и социальными сервисами, которые нужны в военное время", - говорит Баник.

Баник надеется, что весной удастся найти решение, которое согласует парламент и эта услуга будет доступна в "Дії". По его словам, сейчас разрабатывается новая формула расчета растаможки автомобиля, чтобы для дорогих авто не стоило дешевле, чем для бюджетных машин.

С полным текстом интервью Мстислава Баника вы можете ознакомиться "здесь".

Напомним, что в феврале Рада не поддержала проект закона о растаможке авто из-за действия. Проект закона №7466 предусматривал изменение существующей системы налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможки. Планировалось, что не будут учитываться стоимость транспортного средства, а формула будет состоять из следующих показателей: возраст, тип и объем двигателя и эксклюзивность транспортного средства.