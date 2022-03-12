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Хакеры атакуют Украину вирусными письмами – Госспецсвязи
Представители правительственной команды CERT-UA, которая выявляет компьютерные угрозы, обнаружили распространение фейковых электронных писем от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), в теле письма имеется ссылка на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/.
С этого ресурса предлагается скачать "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.
По информации ведомства, этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“В рамках исследования определено, что запуск загруженного файла one.exe приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon. Если вы получали или открывали указанное письмо немедленно сообщите на почту”, – сообщили в Госспецсвязи.
Ранее в Госспецсвязи заявили, что Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.
Представители 27 стран-спонсоров в составе Управляющего комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в состав Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в качестве участника-контрибутора.
Напомним, одна из самых известных хакерских группировок в мире Anonymous заявила, что она начинает кибервойну против Российской Федерации.