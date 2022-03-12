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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Хакеры атакуют Украину вирусными письмами – Госспецсвязи

Хакеры атакуют Украину вирусными письмами – Госспецсвязи
Pапуск загруженного файла приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon. Фото: Pixabay

Представители правительственной команды CERT-UA, которая выявляет компьютерные угрозы, обнаружили распространение фейковых электронных писем от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), в теле письма имеется ссылка на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/.

С этого ресурса предлагается скачать "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ. 

По информации ведомства, этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.

“В рамках исследования определено, что запуск загруженного файла one.exe приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon. Если вы получали или открывали указанное письмо немедленно сообщите на почту”, – сообщили в Госспецсвязи.

Ранее в Госспецсвязи заявили, что Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО. 

Представители 27 стран-спонсоров в составе Управляющего комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в состав Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в качестве участника-контрибутора.

Напомним, одна из самых известных хакерских группировок в мире Anonymous заявила, что она начинает кибервойну против Российской Федерации.

Автор:
Дмитрий Нарожный