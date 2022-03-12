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Категорія
ІТ та Телеком
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Хакери атакують Україну вірусними листами – Держспецзв'язку

Хакери атакують Україну вірусними листами – Держспецзв&#39;язку
Запуск завантаженого файлу призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Фото: Pixabay

Представники урядової команди CERT-UA, яка виявляє комп'ютерні загрози, виявили поширення фейкових електронних листів від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки.

Як повідомляє прес-центр Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), у тілі листа є посилання на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/.

З цього ресурсу пропонується завантажити "критичні оновлення" як файл "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ.

За інформацією відомства, цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів.

“У рамках дослідження визначено, що запуск завантаженого файлу one.exe призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Якщо ви отримували або відкривали вказаний лист негайно повідомите пошту”, – повідомили у Держспецзв'язку.

Раніше у Держспецзв'язку заявили, що Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного комітету одноголосно проголосували за те, щоб прийняти Україну до складу Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО як учасника-контрибутора.

Нагадаємо, одне з найвідоміших хакерських угруповань у світі Anonymous заявило, що воно починає кібервійну проти Російської Федерації.

Автор:
Дмитро Нарожний