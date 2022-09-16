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YouTube снизит планку минимального количества просмотров видео для монетизации - The New York Times
Видеохостинг YouTube планирует объявить о расширении возможностей монетизации контента с целью получить преимущество в конкуренции с TikTok. Об этом сообщает The New York Times.
В частности, большее количество создателей контента сможет зарабатывать на платформе, ведь видеохостинг снизит барьеры для подключения к партнерской программе YouTube .
Согласно правилам платформы, создатели зарабатывают деньги только тогда, когда аудитория просмотрела не менее 4000 часов их видео и у них есть не менее 1000 подписчиков. Теперь, по информации The New York Times, эти планки снизят.
Чтобы конкурировать с TikTok в 2020 году, YouTube сначала запустил категорию коротких вертикально ориентированных видео Shorts.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь YouTube будет показывать рекламу в Shorts, что позволит монетизировать короткие конкурирующие с TikTok видео.
Ранее YouTube запустил в США отдельную страницу для подкастов. Если она наберет популярность среди американской аудитории, страница может стать доступной и в других странах.
Источник фото: ua.depositphotos.com