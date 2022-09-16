YouTube знизить планку мінімальної кількості переглядів відео для монетзації - The New York Times

Відеохостинг YouTube планує оголосити про розширення можливостей монетизації контенту, з метою отримати перевагу в конкуренції з TikTok. Про це повідомляє The New York Times.

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Зокрема, більша кількість творців контенту зможе заробляти на платформі, адже відеохостинг знизить бар'єри для під’єднання до партнерської програми YouTube.

Згідно із правилами платформи, творці заробляють гроші лише тоді, коли аудиторія переглянула щонайменше 4000 годин їхніх відео та у них є щонайменше 1000 підписників. Тепер, за інформацією The New York Times, ці планки знизять.

Щоб конкурувати з TikTok у 2020 році YouTube спочатку запустив категорію коротких вертикально орієнтованих відео Shorts.

Тепер YouTube показуватиме рекламу в Shorts, що дозволить монетизувати короткі відео, що конкурують з TikTok.

Раніше YouTube запустив в США окрему сторінку для подкастів. Якщо вона набере популярності серед американської аудиторії, то сторінка може стати доступною і в інших країнах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com