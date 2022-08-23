YouTube запускає спеціальну сторінку для подкастів

Відеохостинг YouTube запускає в США окрему сторінку для подкастів. Якщо вона набере популярності серед американської аудиторії, то сторінка може стати доступною і в інших країнах. Про це повідомляє видання The Verge.

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Нова сторінка містить популярні шоу та канали, які вже користуються популярністю: The H3 Podcast або подкаст Логана Пола.

Функція все ще не представлена в завершеному вигляді і продовжує удосконалюватися. Вона доступна в США за адресою youtube.com/podcasts або через сторінку огляду.

Додавши окрему сторінку з подкастами YouTube посилює рівень конкуренції для таких програм, як Apple Podcasts і Spotify. При цьому у відеохостингу сторінка менш складна у використанні, вважають у виданні.

Вихід YouTube у просторі подкастингу не є глобальною стратегією, а скоріше частиною природнього розвитку платформи. Apple була першим технологічним гігантом, який вийшов на ринок, запустивши подкасти в 2005 році. Spotify почав активно розвивати подкастинг у 2019 році.

При цьому на YouTube подкасти просто виникли, тому що вони так чи інакше потрапляли на YouTube.

Раніше стало відомо, що YouTube додав можливість автоматично запускати україномовні субтитри, які також можна змінювати на оригінальну мову і перемикати назад на українську.

Джерело фото: ua.depositphotos.com