YouTube запускает специальную страницу для подкастов

Видеохостинг YouTube запускает в США отдельную страницу для подкастов. Если она станет популярной у американской аудитории, страница может стать доступной и в других странах. Об этом сообщает издание The Verge.

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Новая страница содержит популярные шоу и каналы, которые уже пользуются популярностью: The H3 Podcast или подкаст Логана Пола.

Функция все еще не представлена в завершенном виде и продолжает совершенствоваться. Она доступна в США по адресу youtube.com/podcasts или через страницу обзора.

Добавив отдельную страницу с подкастами YouTube усиливает уровень конкуренции для таких программ, как Apple Podcasts и Spotify. При этом в видеохостинге страница менее сложна в использовании, считают в издании.

Выход YouTube в пространстве подкастинга не является глобальной стратегией, а скорее частью естественного развития платформы. Apple была первым технологическим гигантом, вышедшим на рынок, запустив подкасты в 2005 году. Spotify начал активно развивать подкастинг в 2019 году.

При этом на YouTube подкасты попросту возникли, потому что они так или иначе попадали на YouTube.

Ранее стало известно, что YouTube добавил возможность автоматически запускать украиноязычные субтитры, которые можно изменять на оригинальный язык и переключать обратно на украинский.

Источник фото: ua.depositphotos.com