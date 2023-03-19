Жителя Хмельницкой области поймали на создании вируса, воровавшего данные пользователей (ФОТО)

Полиция разоблачила 25-летнего жителя Хмельницкой области на создании вредоносного программного обеспечения, которое позволяло ему получать финансовые данные пользователей благодаря дистанционному доступу к их компьютерам. Об этом сообщает Главное управление полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что мужчина разработал вирусное программное обеспечение, которое позиционировал как приложения к компьютерным играм. Однако попав на устройства пользователей, программа давала возможность загружать и скачивать файлы, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер.

Собрав определенные данные, злоумышленник прорабатывал их для последующего похищения аккаунтов или вывода электронных средств, содержащихся на балансе таких аккаунтов.

Установлено, что злоумышленник получил доступ к более чем 10 тысячам компьютеров. К моменту проведения обыска под "контролем" фигуранта находилось почти 600 зараженных компьютеров, к которым он мог присоединиться в реальном времени. В доме фигуранта во время обыска правоохранители провели обыски и изъяли технику, которая использовалась в противоправной деятельности.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Открыто уголовное производство по части 5 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним также, что в воскресенье Госслужба спецсвязи и защиты информации предупредила пользователей об опасности установки взломанного программного обеспечения, распространяемого через торренты.