Киберполиция провела общенациональную операцию по разоблачению российских ботоферм в Украине

Правоохранители провели операцию по выявлению и прекращению деятельности вражеских ботоферм в ряде регионов Украины. По результатам обысков сотрудники Киберполиции изъяли более 100 тысяч SIM-карт, которые использовали для регистрации фейковых аккаунтов.

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Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает Правительственный портал.

Злоумышленники создали более полутора миллионов учетных записей в различных соцсетях, почтовых сервисах и мессенджерах. Ботов регистрировали для распространения фейков и пропаганды, пророссийских нарративов, оправдания действий оккупантов, распространения противоправного контента.

Киберполиция разоблачила 31 фигуранта в ходе операции. Правонарушители регистрировали аккаунты, из которых распространялись фейки и противоправный контент. В своих сообщениях они оправдывали оккупацию украинских территорий, занимались пропагандой войны, дискредитировали защитников Украины или представителей органов власти.

Кроме того, у злоумышленников были российские SIM-карты, с помощью которых регистрировались в онлайн-банкинге российских финучреждений, чтобы переводить деньги в РФ.

Правоохранители также обнаружили ботоферму, функционировавшую для рассылки ложных сообщений о минировании объектов на территории Украины. Злоумышленники также рассылали вирусы на телефоны украинцев.

По итогам сделки, Киберполиция прекратила деятельность 13 ботоферм, насчитывавших более 1,5 миллиона фейковых аккаунтов и заблокировавших работу 28 веб-ресурсов на территории Украины, которые использовали для регистрации мобильных номеров и последующего создания бот-сетей.

"Проведено 24 обыска в домах фигурантов и по местам расположения ботоферм. По результатам изъято более 100 тысяч SIM-карт, в частности, мобильных операторов России, более 100 единиц компьютерной техники, более 150 мобильных телефонов и около 300 GSM-шлюзов. Изъята техника направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - отчитались в МВД.

Открыты уголовные производства по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 436 (Пропаганда войны) и ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УКУ. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее корпорация Microsoft в своем блоге сообщила, что Россия работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.

Так, количество критических кибервмешательств из РФ в Украине выросло в III квартале в 35 раз. Известно, что РФ ежедневно осуществляет более десяти кибератак на стратегические объекты Украины.