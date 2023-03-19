Жителя Хмельниччини викрили на створенні вірусу, що крав дані користувачів (ФОТО)

Поліція викрила 25-річного мешканця Хмельницької області на створенні шкідливого програмного забезпечення, яке дозволило йому отримувати фінансові дані користувачів завдяки дистанційному доступу до їхніх комп'ютерів. Про це повідомляє Головне управління поліції в Хмельницькій області.

Зазначається, що чоловік розробив вірусне програмне забезпечення, яке позиціонував як додатки до комп’ютерних ігор. Однак потрапивши на пристрої користувачів, програма давала можливість завантажувати та відвантажувати файли, встановлювати й видаляти програми, робити скриншоти з віддаленого екрана, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер.

Зібравши певні дані, зловмисник опрацьовував їх для подальшого викрадення облікових записів або виведення електронних коштів, які містилися на балансі таких акаунтів.

Встановлено, що зловмисник отримав доступ до більш як 10 тисяч комп’ютерів. На момент проведення обшуку під "контролем" фігуранта перебувало майже 600 заражених комп’ютерів, до яких він міг приєднатися в реальному часі. В оселі фігуранта під час обшуку правоохоронці провели обшуки та вилучили техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо також, що в неділю Держслужба спецзв'язку та захисту інформації попередила користувачів про небезпечність встановлення зламаного програмного забезпечення, що розповсюджується через торенти.