Бизнес выступил против создания спасательной службы на море, которой будут "капать" портовые сборы: каковы аргументы

Европейская Бизнес Ассоциация призывает депутатов Верховной Рады не принимать правительственный законопроект №9283 о регулировании деятельности в сфере охраны жизни и поиска и спасения людей на море, по крайней мере в предложенной редакции.

Как отмечается в сообщении объединения, на этой неделе профильный парламентский комитет по транспорту рекомендовал принять указанный проект закона в первом чтении, что ЕБА не одобряет по ряду причин.

В частности, законопроект предусматривает закрепление существования и функционирования Морской поисково-спасательной службы как отдельного государственного унитарного предприятия и направление на ее финансирование части портового сбора. В то же время компании не считают целесообразным это делать, к тому же без предварительной оценки имеющихся у государства ресурсов для поиска и спасения.

В ассоциации указывают, что поисково-спасательная деятельность не может финансироваться за счет портовых сборов, поскольку использование портовых сборов на цели, отличные от содержания портовой инфраструктуры, приводит к ее постепенному упадку и ухудшению конкурентоспособности отечественных портов.

"Более того, учитывая сложную военную ситуацию, порты предположительно будут нуждаться в финансах и на собственное восстановление", - отмечают в ЕБА.

В то же время там констатируют, что морские поисково-спасательные службы должны функционировать даже в тех районах, где отсутствуют морские порты, но где проходят морские судоходные пути или плавают малые суда, не уплачивающие портовые сборы.

Соответственно, логика финансирования Морской поисково-спасательной службы за счет портовых сборов попросту отсутствует. Кроме этого, документ предлагает закрепить функцию по координации поиска и спасения людей на море исключительно за государственными предприятиями, а также монополизировать сферу связи.

По мнению бизнеса, эти инициативы не согласуются с Международной конвенцией о поиске и спасении на море и могут снизить эффективность поисково-спасательных операций. Учитывая изложенное, в ЕБА призывают отправить законопроект на доработку и учесть мнения предпринимателей.

Напомним, что законопроект №9283 был внесен Кабинетом министров 10 мая вместе с законопроектом №9283, которым, в частности, предусмотрено, поднять в 50 раз максимальный штраф для капитанов судов за неоказание помощи утопающим.