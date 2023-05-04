ТИС возмущен отменой получения корабельных сборов в "Пивденном": говорит о давлении НАБУ на Минвосстановления

"ТрансИнвестСервис", являющийся крупнейшим частным стивидорным оператором в Украине, считает незаконным и намерен в ближайшее время обжаловать решение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры об отмене норм относительно получения частными компаниями части корабельных сборов в морском порту "Пивденный" (Одесская область), в акватории которого работают терминалы ТИС.

Как напоминает компания, о таком решении Минвосстановления стало известно 26 апреля из сообщения Национального антикоррупционного бюро. Впоследствии профильное министерство дало разъяснение, мотивируя это решение нехваткой финансирования Администрации морских портов во время войны.

"Мы – крупнейшие участники отрасли морских грузоперевозок и крупнейшие инвесторы в развитие украинской инфраструктуры – в который раз получаем чрезвычайно весомую информацию, непосредственно влияющую на тысячи наших сотрудников, не из прозрачного диалога с государством, не в рамках консультаций, а из социальных сетей силового ведомства", - сетуют в ТИС.

Это, как указывает стивидор, в частности, дает ему основания считать обоснование нехватки средств у АМПУ фиктивным, а решение Минвосстановления - продиктованным не интересами отрасли, а давлением силовиков.

"Мы считаем отмену норм приказа о расщеплении корабельных сборов необоснованным, незаконным и вредным для стратегической отрасли экономики. Пренебрежение интересами частных инвесторов дискредитирует любые усилия по привлечению капитала в Украину", - уверены в компании.

Там отмечают, что доля корабельного сбора, получавшаяся ТИС в течение нескольких лет, накапливалась на целевом счете для поддержания глубин в рабочем и безопасном для судоходства состоянии.

Как подчеркивают в компании, углубление доступа к Малому Аджалицкому лиману с 1,5 до 15 метров открыло путь в него для больших судов и обеспечило государству дополнительно более 245 миллионов долларов поступлений в виде портовых сборов.

"Частные инвесторы создали точку доходности для государства и справедливо рассчитывали по крайней мере на распределение расходов на поддержание глубин. В то же время нас годами проверяют разные силовые структуры, средства с целевого счета использовать по назначению мы не можем, а теперь отменен даже такой несовершенный инструмент взаимодействия государства с инвестором", – отмечается в заявлении.

Как говорят в ТИС, там уже более пяти лет ждут от Министерства инфраструктуры, ныне объединенного с Минрегионом, разработки более справедливого и экономически обоснованного порядка компенсации частных капиталовложений в сферы, которые являются зоной ответственности государственных структур, но "не получают никаких поводов для оптимизма".

"Мы намерены обратиться в суд для обжалования опасного решения, которое на долгие годы закроет Украине любые возможности привлечения иностранных инвесторов. Инвестиционный климат разрушается гораздо быстрее репутации НАБУ, а отстраивается десятками лет", - заявили в компании.

Напомним, что отмененные с 26 апреля нормы позволяли частным компаниям получать половину корабельных сборов в порту "Южный", в результате чего АМПУ, по последним данным следствия НАБУ, в период с 2015 по 2021 годы был нанесен ущерб более чем на 43 миллиона долларов.

В бюро отмечали, что в течение 2019-2022 годов "неоднократно направляли рекомендации об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", в Кабинет министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры и саму АМПУ, однако соответствующие нормы за то время так и не были отменены .

Отметим, что именно за принятие соответствующего приказа в июле 2015 года преследуют тогдашнего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. О подозрении ему НАБУ сообщило 22 февраля. Экс-чиновника ныне отпустили под залог в 10 миллионов гривен.