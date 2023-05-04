ТІС обурений скасуванням отримання корабельних зборів в "Південному": каже про тиск НАБУ на Мінвідновлення

"ТрансІнвестСервіс", що є найбільшим приватним стивідорним оператором в Україні, вважає незаконним та має намір найближчим часом оскаржити рішення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури про скасування норм щодо отримання приватними компаніями частини корабельних зборів у морському порту "Південний" (Одеська область), в акваторіі якого працюють термінали ТІС.

Як нагадує компанія, про таке рішення Мінвідновлення стало відомо 26 квітня з повідомлення Національного антикорупційного бюро. Згодом профільне міністерство надало роз’яснення, мотивуючи це рішення нестачею фінансування Адміністрації морських портів під час війни.

"Ми – найбільші учасники галузі морських вантажоперевезень та найбільші інвестори у розвиток української інфраструктури – вкотре отримуємо надзвичайно вагому інформацію, що безпосередньо впливає на тисячі наших співробітників, не з прозорого діалогу з державою, не у рамках консультацій, а із соціальних мереж силового відомства", - нарікають у ТІС.

Це, як вказує стивідор, зокрема, дає йому підстави вважати обґрунтування про брак коштів у АМПУ фіктивним, а рішення Мінвідновлення - продиктованим не інтересами галузі, а тиском силовиків.

"Ми вважаємо скасування норм наказу про розщеплення корабельних зборів необгрунтованим, незаконним та шкідливим для стратегічної галузі економіки. Нехтування інтересами приватних інвесторів дискредитує будь-які зусилля щодо залучення капіталу в Україну", - впевнені у компанії.

Там зазначають, що частка корабельного збору, яку ТІС отримував кілька років, накопичувалась на цільовому рахунку для підтримання глибин у робочому та безпечному для судноплавства стані.

Як підкреслюють в компанії, поглиблення доступу до Малого Аджалицького лиману з 1,5 метра до 15 метрів відкрило шлях до нього великим судам та забезпечило державі додатково понад 245 мільйонів доларів надходжень у вигляді портових зборів.

"Приватні інвестори створили точку прибутковості для держави та справедливо розраховували принаймні на розподіл витрат на підтримання глибин. Натомість нас роками перевіряють різні силові структури, кошти із цільового рахунку використовувати за призначенням ми не можемо, а тепер скасовано навіть такий недосконалий інструмент взаємодії держави з інвестором", - йдеться в заяві.

Як кажуть у ТІС, там вже понад п'ять років чекають від Міністерства інфраструктури, нині об'єднаного з Мінрегіоном, розробки більш справедливого та економічно обгрунтованого порядку компенсації приватних капіталовкладень у сфери, які є зоною відповідальності державних структур, але "не отримують жодних приводів для оптимізму".

"Ми маємо намір звернутися до суду для оскарження небезпечного рішення, яке на довгі роки закриє Україні будь-які можливості залучення іноземних інвесторів. Інвестиційний клімат руйнується набагато швидше, ніж репутація НАБУ, а відбудовується десятками років", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що скасовані з 26 квітня норми дозволяли приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в порту "Південний", внаслідок чого АМПУ, за даними слідства НАБУ, у період з 2015 по 2021 роках зазнало збитків на понад 43 мільйони доларів.

В бюро зазначали, що протягом 2019-2022 років "неодноразово направляли рекомендації про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину", до Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури та самої АМПУ, однак відповідні норми за той час так і не було скасовано.

За ухвалення відповідного наказу в липні 2015 року наразі переслідують тодішнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Про підозру йому НАБУ повідомило 22 лютого. Ексчиновника наразі відпустили під заставу в 10 мільйонів гривень.