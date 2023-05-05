Кабмін пропонує в 50 разів підняти максимальний штраф для капітанів суден за ненадання допомоги потопаючим

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді радикально збільшити штрафи капітанів суден за ненадання допомоги людям, які зазнають або зазнали лиха. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні 5 травня.

Він передбачає зміну статті 284 Кримінального кодексу, яка регламентує покарання за ненадання капітаном в разі зіткнення з іншим судном допомоги екіпажу та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів.

Зараз за це передбачено покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень) або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Натомість уряд пропонує встановити розмір штрафу від 1000 до 5000 НМДГ (17-85 тисяч гривень). Зазначається, що така зміна пропонується "з метою приведення диспозиції статті 284 КК у відповідність з міжнародними договорами у сфері судноплавства, законодавством України у цій сфері, а також сталою всесвітньою практикою надання допомоги людям під час лиха".

Окрім цього, уряд схвалив ще один законопроект у цій сфері, який, зокрема, покликаний врегулювати діяльність морської пошуково-рятувальної служби, здійснення нею функцій із організаційно-технічного забезпечення функціонування та розвитку національної системи пошуку і рятування на морі за рахунок держбюджету та (або) коштів портових зборів.

Документ передбачає внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства, Повітряного кодексу, Кодексу цивільного захисту, законів про транспорт, про внутрішній водний транспорт, про морські порти, про державний кордон та про Державну прикордонну службу.

"Законопроект спрямований на створення законодавчих передумов для забезпечення постійної готовності до надання допомоги людям, які зазнають лиха у відкритому морі, відповідно до зобовʼязань України за міжнародними багатосторонніми договорами у сфері торговельного мореплавства як держави прапора та прибережної держави: на державному рівні, а також на українських морських суднах", - повідомив представник Кабміну.