Кабмин предлагает в 50 раз поднять максимальный штраф для капитанов судов за неоказание помощи утопающим

Кабинет министров предложит Верховной Раде радикально увеличить штрафы капитанов судов за неоказание помощи людям, терпящим или потерпевшим бедствие. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании 5 мая.

Он предусматривает изменение статьи 284 Уголовного кодекса, регламентирующей наказание за непредоставление капитаном в случае столкновения с другим судном помощи экипажу и пассажирам последнего, а также встреченным в море или на другом водном пути лицам, терпящим бедствие, если он имел возможность оказать такую помощь без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров.

Сейчас за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 гривен) либо исправительных работа сроком до двух лет, либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничения свободы сроком до двух лет.

Правительство же предлагает установить размер штрафа от 1000 до 5000 НМДГ (17-85 тысяч гривен). Отмечается, что такое изменение предлагается "в целях приведения диспозиции статьи 284 УК в соответствие с международными договорами в сфере судоходства, законодательством Украины в этой сфере, а также постоянной мировой практикой оказания помощи людям во время бедствия".

Кроме того, правительство одобрило еще один законопроект в этой сфере, который, в частности, призван урегулировать деятельность морской поисково-спасательной службы, осуществление ею функций по организационно-техническому обеспечению функционирования и развитию национальной системы поиска и спасения на море за счет госбюджета и (или) средств портовых сборов.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс торгового мореходства, Воздушный кодекс, Кодекс гражданской защиты, законы о транспорте, о внутреннем водном транспорте, о морских портах, о государственной границе и о Государственной пограничной службе.

"Законопроект направлен на создание законодательных предпосылок для обеспечения постоянной готовности к оказанию помощи людям, терпящим бедствие в открытом море, в соответствии с обязательствами Украины по международным многосторонним договорам в сфере торгового мореходства как государства флага и прибрежного государства: на государственном уровне, а также на украинских морских судах", - сообщил представитель Кабмина.