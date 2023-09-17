Бізнес виступив проти створення рятувальної служби на морі, якій будуть "капати" портові збори: які аргументи

Європейська Бізнес Асоціація закликає депутатів Верховної Ради не приймати урядовий законопроєкт №9283 щодо регулювання діяльності у сфері охорони життя та пошуку і рятування людей на морі, принаймні у запропонованій редакції.

Як зазначається у повідомленні об'єднання, цього тижня профільний парламентский комітет з питань транспорту рекомендував прийняти зазначений проект закону в першому читанні, що ЄБА не схвалює через низку причин.

Зокрема, законопроект передбачає закріплення існування та функціонування Морської пошуково-рятувальної служби як окремого державного унітарного підприємства та спрямування на її фінансування частини портових зборів. Натомість компанії не вважають за доцільне це робити, до того ж без попередньої оцінки наявних у держави ресурсів для пошуку та рятування.

В асоціації вказують, що пошуково-рятувальна діяльність не може фінансуватися за рахунок портових зборів, оскільки використання портових зборів на цілі, інші від змісту портової інфраструктури, призводить до її поступового занепаду і погіршення конкурентоспроможності вітчизняних портів.

"Більше того, враховуючи складну військову ситуацію, імовірно, порти будуть потребувати фінансів і на власне відновлення та відбудову", - зазначають у ЄБА.

Водночас, там констатують, що морські пошуково-рятувальні служби мають функціонувати навіть у тих районах, де відсутні морські порти, але де проходять морські судноплавні шляхи або ж плавають малі судна, які не сплачують портові збори.

Відповідно, логіка щодо фінансування Морської пошуково-рятувальної служби за рахунок портових зборів просто відсутня. Крім цього, документом передбачається закріпити функцію з координації пошуку і рятування людей на морі виключно за державними підприємствами, а також монополізувати сферу зв’язку.

На думку бізнесу, ці ініціативи не узгоджуються з Міжнародної конвенцією про пошук і рятування на морі та можуть знизити ефективність пошуково-рятувальних операцій. З огляду на викладене, у ЄБА закликають відправити законопроект на доопрацювання й врахувати думки підприємців.

Нагадаємо, що законопроект №9283 був внесений Кабінетом міністрів 10 травня разом із законопроектом №9283, яким, зокрема, передбачено, підняти в 50 разів максимальний штраф для капітанів суден за ненадання допомоги потопаючим.