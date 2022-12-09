Цены на авиабилеты в 2022 году резко подскочат по всему миру: почему и на сколько

В 2023 году цены на авиабилеты во всем мире вырастут на 12% по маршрутам Европа-Азия и на 10% по рейсам Северная Америка-Азия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные American Express Global Business Travel.

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Авиабилеты подорожают из-за инфляции, роста стоимости топлива и ограничения пропускной способности. Высшие цены на билеты на рейсы сообщением Европа-Азия также вызваны желанием перевозчиков избегать воздушного пространства РФ, закрытого для многих авиакомпаний после вторжения в Украину.

Иногда облет российской территории может увеличить время полета на три часа, соответственно для этого требуется больше топлива.

Прогнозируется, что билеты бизнес класса на межконтинентальные рейсы в среднем подорожают на 7,6%. Цены на авиабилеты бизнес-класса сообщением Северная Америка-Азия могут прибавить в цены 5,6%. В Австралии такие билеты подорожают больше всего - на 19%.

В Европе внутрирегиональные авиабилеты подорожают на 6% в классе "бизнес" и на 5,5% в "эконом", прогнозирует Amex GBT. Цены на билеты на сообщение Северная Америка-Европа будут на 3,7% выше, чем в 2022 году.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ над Украиной была введена бесполетная зона, поэтому украинские авиакомпании пытаются возродить бизнес в странах ЕС. В частности, SkyUp планировал открыть в одной из стран Евросоюза собственную авиакомпанию. На первом этапе она будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров.