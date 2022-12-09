Ціни на авіаквитки у 2022 році різко підскочать по всьому світу: чому і на скільки

В 2023 році ціни на авіаквитки в усьому світі зростуть на 12% на маршрутах Європа-Азія та на 10% на рейсах Північна Америка-Азія. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані American Express Global Business Travel.

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Авіаквитки подорожчають через інфляцію, зростання вартості палива та обмеження пропускної здатності. Вищі ціни на квитки на рейси сполученням Європа-Азія також спричинені бажанням перевізників уникати повітряний простір РФ, який закритий для багатьох авіакомпаній після вторгнення в Україну.

Іноді обліт російської території може збільшити час польоту на три години, відповідно для цього потрібно більше палива.

Прогнозується, що квитки бізнес-класу на міжконтинентальні рейси у середньому подорожчають на 7,6%. Ціни на авіаквитки бізнес-класу сполученням Північна Америка-Азія можуть додати в ціни 5,6%. В Австралії такі квитки подорожчають найбільше — на 19%.

В Європі внутрішньорегіональні авіаквитки подорожчають на 6% у класі "бізнес" та на 5,5% в "економ", прогнозує Amex GBT. Ціни на квитки сполученням Північна Америка-Європа будуть на 3,7% вищими, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ над Україною запровадили безпольотну зону, тому українські авіакомпанії намагаються відродити бізнес в країнах ЄС. Зокрема, SkyUp запланував відкрити в одній з країн Евросоюзу власну авіакомпанію. На першому етапі вона виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів.